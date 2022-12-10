揭C朗離曼聯內幕　坦赫格：由始至終想他留下　未曾收離隊要求

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）去年夏天「回家」，返回曼聯一幕令讓紅魔球迷雀躍、憧憬，想不到僅僅年半，這名葡萄牙超級球星與紅魔關係生變，更因為一個接受著名主持摩根的「爆炸性」訪問，最終與曼聯達成解約共識，黯然離隊。

自C朗離隊後，紅魔主帥坦赫格（Erik ten Hag）鮮有回應有關對方的新聞，多數僅稱C朗離開已成事實，球隊會向前看。曼聯近日到西班牙展開季中集訓，坦赫格首度向英國傳媒開腔、深入談及與C朗的關係，以及對方離隊的來龍去脈。



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坦赫格在訪問中確認，C朗在世界盃前的訪問是他離隊的導火線。這位荷藉教頭透露，自己沒有看完整個訪問，但相信已足夠讓他果斷做出決定。

「對球會而言，這個訪問是不能接受的。C朗做訪問之前，肯定知道會有後果。所以很明顯，他想離隊；而如果球員有離心，球會就肯定要他走。」

C朗在世界盃前接受訪問大肆批評曼聯，最終離隊。（Getty images）

坦赫格強調，直至訪問公開之前，自己從未獲C朗告知其離隊訴求。「我做事很開放、透明，我們曾就我在曼聯的願景展開討論，所以我是願意跟他聊天的。」

他稱兩人唯一一次就轉會事宜對話，是在今年夏天；當時C朗正受家事所困，要求延遲歸隊，錯過季前集訓。「他希望我多給他7天時間，去考慮是否留隊。之後他回覆我，他會留隊，然後直至這刻，我不曾聽過他其他想法。」

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坦赫格透露C朗未曾向自己要求離開。（Getty images）

「由始至終都想C朗留隊」

C朗在曼聯坐冷板，未能執行前場壓逼戰術，也違反球隊規例提早離場，問題多多。有指坦赫格樂見C朗離開，這位教練立即否認，聲稱自己一直希望對方留隊。

「（讓他離開）從不是我的意圖，我想跟世界級球員合作，所以由始至終我都想他留隊，並為此做盡了一切。我相信他的能力，想他成為球隊計劃的一部份、為曼聯貢獻，因為他是個偉大的球員，擁有輝煌的歷史。」

坦赫格與C朗劃清界線。（Getty images）

「C朗狀態好時是好球員，可惜現在不是」

坦赫格甚至指出，C朗留隊的話，有可能獲續約，「我沒有反對過向C朗開出新合約，他上季攻入了24球，而入球正是我們需要的。」

「續約理論上並非不可能，因為當C朗狀態好，他是好球員，可以幫我們很多；只可惜他沒有（狀態好），所以我必須作出選擇，讓他坐後備，這不是針對任何人。」

訪問尾聲，坦赫格再次把曼聯與C朗劃清界線，「我不想再花力量在他身上，曼聯會揭開新一頁，而C朗肯定不會在其中。我相信我們接下來的表現，會證明我們往正確的方向前進。」