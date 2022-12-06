傳C朗拿度天價投沙特阿拉伯勁旅　英媒﹑名記齊反駁：假新聞

西班牙傳媒《馬卡報》早前傳出，沙特阿拉伯勁旅艾納斯開出每年天價的年薪，羅致自由身的C朗拿度來投。英國《每日郵報》引述C朗身邊的消息人士指，這消息是假新聞。



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C朗盛傳即將轉戰沙特阿拉伯。（Getty Images）

C朗拿度在世界盃期間，與曼聯達成解約共識，成為自由身球員。西媒《馬卡報》早前透露，C朗與沙特阿拉伯球會艾納斯（Al-Nassr）好事近，連同薪金及廣告收益，C朗已簽下一紙高達2億歐元（約16.3億港元）的合約，並將在明年1月正式加盟。

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英國《每日郵報》引述C朗身邊人士的消息，直指《馬卡報》的報道是荒謬。轉會達人羅曼奴（Fabrizio Romano）亦有發文，指艾納斯方面已邀請C朗加盟，但雙方沒有達成任何共識，C朗如今全副精神皆放在世界盃上。

與C朗私交甚篤的名記摩根（Piers Morgan）再度化身代言人，轉發C朗加盟沙特的消息，並再以3字回應：「都係假！」（Again, not true.）

艾納斯是沙特聯賽傳統勁旅，曾經9度封王，雖然近年戰績下滑，但仍是亞冠常客。艾納斯陣中有不少為人熟悉的臉孔，包括曾效力阿仙奴的哥倫比亞籍守門員奧斯賓拿（David Ospina），及曾效力維拉利爾的西班牙後衛艾華路干沙利斯（Alvaro Gonzalez）。

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