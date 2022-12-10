世界盃︱巴西安東尼驚人插水影帝上身　演技浮誇令人尷尬︱有片

世界盃八強巴西對克羅地亞，「森巴兵團」上半場久攻不下，59分鐘以安東尼（Antony）入替表現平平無奇的拉芬夏（Raphinha），寄望可以帶來改變。

不過這位今季以近1億歐元身價加盟曼聯的翼鋒，換入後唯一「亮點」，卻是「演技」。



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安東尼74分鐘於右路禁區邊突破，面對克羅地亞前鋒比列錫（Ivan Perišić），突然變速往左邊大位推進，他把球大力橫推，再閃身避過對手，此時比列錫已高舉雙手示意自己跟安東尼無接觸，但安東尼依然痛苦地倒下，希望在危險位置搏得罰球。

安東尼狀甚痛苦。（Getty Images）

從慢鏡可見，安東尼跟比列錫的身體之間有十分明顯的空隙，同樣來自英超的球證奧利華當然沒被騙到，示意比賽繼續，克羅地亞隨即奪回控球權。然而安東尼卻「入了戲」，攤大雙手向球證及旁證投訴，結果惹來比列錫上前跟他爭執，安東尼繼續堅持己見，比列錫只好苦笑後走開。

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安東尼最後沒有被口頭或黃牌警告，他今屆世界盃巴西5場賽事中，1次正選上陣，3次後備登場，171分鐘比賽時間內，錄得0入球0助攻。

其插水片段在網上瘋傳，惹來熱議。「很顯然是詐騙行為」、「戴利（英國跳水名將）應該會為他驕傲」，也有人認為要對安東尼「小懲大戒」，「應該罰重複插水的球員停賽」。

其實今次已非安東尼第一次在場上做出浮誇的舉動，今季歐霸分組賽，他就曾在對手未有施加壓力下，自轉兩圈插花，然後交失波，被主帥坦赫格批評。

只不過，安東尼沒後悔之意，強調自己會繼續浮誇；他當時也獲巴西隊友尼馬鼓勵，「繼續吧，不要變，勇敢地追尋樂趣。」結果兩人無緣帶領巴西更進一步，於世界盃八強出局。