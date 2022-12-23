中國舉重金牌李小軍回應遭禁賽：乾乾淨淨贏得榮譽　要還自己清白

曾奪得三面奧運金牌的中國舉重名將呂小軍，遭驗出對興奮劑呈陽性反應，暫時停賽，倘最終被判違反興奮劑條例，將遭重罰、甚至褫奪獎牌。

呂小軍在微博寫下長文回應事件，表示要還自己一個清白。



國際檢測組織（ITA）周四（22日）在官方網站宣布，在10月30日一次比賽以外的檢測中，由呂小軍處採集的樣本對違禁物質促紅細胞生成素（EPO）的檢測結果呈陽性（Adverse Analytical Findings）。

ITA指出，EPO可刺激紅血球細胞生成，改變身體輸氧的能力，從而增強體力及提升表現，是一種無論在比賽期間或以外都被禁止的物質，在醫學上則用於治療腎病及貧血等等。

呂小軍在去年舉行的東京奧運，贏得男子舉重81公斤級金牌。（Getty Images）

ITA在聲明中指出：「運動員已獲悉有關事件，並禁時停賽直至事件圓滿解決。他有權要求有關樣本的分析報告。」

現年38歲的呂小軍由2003年開始代表中國參加國際賽事，主要出戰77及81公斤級別的他，除了在2012、2016及2020三屆奧運各贏得一面金牌，也曾五度奪得世界錦標賽金牌。

獲內地網民稱為「軍神」的他，在微博發表長文回應事件，表示對於自己的樣本檢測結果呈陽性「非常震驚」，指出「使用興奮劑完全違背我的價值觀」，又稱在自己的24年舉重生涯，「經歷了無數次大賽，也接受了幾百次興奮劑檢查，沒有一例違規。自2022年8月我復出以來，短短4個月時間，我總共接受了興奮劑檢查8次。」

呂小軍在微博發文回應事件。（微博）

呂小軍續指，自己非常熱愛舉重事業，「作為一名舉重運動員，我已經乾乾淨淨的贏得了幾乎所有的榮譽，我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。」他表示將配合相關機構調查，「查出問題的真正原因，還自己清白」。