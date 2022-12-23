世界盃｜偏袒美斯踩低C朗？國際足協兩則發文惹激辯後刪文

卡塔爾世界盃雖已落幕，但有關美斯（Lionel Messi，又譯梅西）和C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的爭論在網上仍未止息，連國際足協官方社交媒體也捲入其中。



在阿根廷於世界盃決賽擊敗法國、美斯一口氣奪得大力神盃和金球獎後，國際足協官方Twitter上載了一張「球王」手執該仗最賽球員獎的照片，寫道：「有關GOAT（Greatest Of All Time，史上最佳）的爭辯已有結果。終極大獎成為了他的收藏之一，傳奇已然圓滿。」

FIFA其後又上載一張C朗笑着豎起姆指的照片，寫道：「若你享受今屆世界盃，就讚好吧！」

雖然有關美斯的帖文獲得許多網民認同，亦一直有許多球星、媒體、球評家都持相同論調，但也有持相反意見的球迷湧入留言，指國際足協作為足球的最高官方機構，不應就「史上最佳」下定論，認為此舉是偏袒美斯。

兩則帖文進而引來大量C朗球迷批評，認為帖文證明國際足協一直站在C朗的對立面：「C朗一直都是獨自面對這崩壞的體制」。C朗豎姆指的照片，也被這位葡萄牙球星的球迷批評是有意嘲諷，認為進一步證明C朗一直受到國際足協的不公平對待。

國際足協最終刪去了這兩則帖文。