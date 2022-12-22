足球︱阿根廷最新世界排名僅第二　巴西為何仍稱霸？日本亞洲第一

國際足協（FIFA）最新男子足球國家隊世界排名周四（22日）出爐，剛贏得世界盃冠軍的阿根廷，只排第二位，未能超越巴西，正好反映FIFA計算世界排名的玄妙之處。



穩守「世一」的是世界盃八強出局的巴西，阿根廷排第二，但兩者僅相差2.39分；排第三的則是應屆世界盃亞軍法國。

外國傳媒報道指出，假如阿根廷或法國任何一方在決賽的法定時間（90或120分鐘內）解決對手，都會有足夠分數超越巴西榮登「世一」，可惜兩隊最後戰至互射十二碼階段才分勝負，讓巴西「漁人得利」。

美斯帶領阿根廷贏得世界盃，但仍不是最新的世界第一。（Getty Images）

這是因為FIFA世界排名有特別的計算方法，每進行一場比賽，都會從球隊原有總分中加分或減分。這取決於幾個元素，首先，對賽球隊間原有分數（可視作等同實力）的差距，會用作計算「預期賽果（expected result）」。兩隊差距愈大，強者勝出時得分愈少；相反，弱者勝出時得分愈多。

第二個元素是比賽賽果，這數值界乎0至1之間。若球隊在法定時間內贏波，分數會是最大值（1分）；透過互射十二碼贏波，則得0.75分；打和及在互射十二碼中輸波，只得0.5分，法定時間內輸波就得最低的0分。

世界盃決賽戰至互射十二碼階段，變相令巴西坐穩「世一」。（Getty Images）

最後就是比賽系數——按照不同比賽的重要性去賦予分數。世界盃八強起的淘汰賽，每場系數是最高的60分；世界盃分組賽與16強，則是50分，如此類推。之後是洲際國家盃淘汰賽、洲際國家盃分組賽、世界盃與洲際國家盃外圍賽等，最少系數的是國際賽檔期外的友賽，只會用5分去計算。

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摩洛哥爆冷贏了不少強敵，世界排名急升。（Getty Images）

所以在世界盃中曾爆冷的球隊，包括擊敗葡萄牙與西班牙的摩洛哥（最終殿軍），與分組賽勇挫丹麥跟突尼西亞的澳洲（物理上處於大洋洲，但隸屬亞洲足協之下），都在今次最新排名中「進步」最大，排名連升11位，分別升至排第11及第27位。

而擊敗「世一」巴西的喀麥隆，即使最終分組賽出局，也因此獲得不少積分，躍升10位至第33名。排名下跌得最多（12位）的，則是分組賽三戰全敗的加拿大與主辦國卡塔爾，前者最新排第53，後者降至第62位。

喀麥隆贏巴西，取得不少分數。（Getty Images）

前10之中，表現令人失望的比利時下跌兩位至世界第4；西班牙就降到第10。世界盃八強份子荷蘭進佔第6，克羅地亞則連跳5位至第7；而英格蘭（第5）跟葡萄牙（第9）排名無變，沒有參與決賽周的意大利，就跌到第8。

值得一提，在亞洲球隊之中，排名最高的是日本，位列第20；僅次為伊朗（第24）及韓國（第25）。而中國就排第80，香港則排第146位，被前主帥金判坤帶領的馬來西亞（第145位）趕過。

日本在最新一期世界排名中，取得亞洲球隊最高的第20位。（Getty Images）

最新世界排名首20位：

1. 巴西

2. 阿根廷

3. 法國

4. 比利時

5. 英格蘭

6. 荷蘭

7. 克羅地亞

8. 意大利

9. 葡萄牙

10.西班牙

11. 摩洛哥

12. 瑞士

13. 美國

14. 德國

15. 墨西哥

16. 烏拉圭

17. 哥倫比亞

18. 丹麥

19. 塞內加爾

20. 日本

