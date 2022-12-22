美斯又贏！阿根廷央行傳1000元紙幣改印美斯頭像 紀念世界盃勝利
撰文：吳慕兒
出版：更新：
美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）又贏！阿根廷球王帶領國家隊世界盃決賽擊敗法國，有消息指阿根廷中央銀行正考慮將當地最大面額的1000元披索紙幣，換上美斯的頭像。
墨西哥財經報章《El Financiero》報道，阿根廷央行希望紀念國家隊在卡塔爾的歷史勝仗，早在阿根廷決賽互射十二碼4：2擊敗法國之前，已在構思在1000元披索紙幣加入美斯頭像。
消息一出，一張由美斯和阿根廷國家隊做主角的阿根廷1000元披索紙幣模擬設計，在網上火速瘋傳。模擬設計紙幣之中，正面主角是美斯，並加入他的簽名，當中金色1000元披索字樣後方，加入足球圖像，而防偽水印也是一堆整齊排列的足球圖像；紙幣背面則是美斯高舉大力神盃與隊友一起慶祝的畫面。
《El Financiero》指出，阿根廷央行以往亦曾為重大慶典搞搞新意思，在1978年國家隊首度贏得世界盃冠軍、2002年貝隆夫人（Eva Perón）逝世50周年以及2010年當地慶祝5月革命200周年，阿根廷央行均曾推出紀念幣。
不過《El Financiero》補充，這提議很可是只是阿根廷央行成員之間一個「玩笑」而且，指出就算央行董事局成員Lisandro Cleri是阿根廷勁旅小保加擁躉，另一董事Eduardo Hecker為另一當地豪門獨立隊支持者，他們都會同意這個模擬設計肯定會刺激阿根廷人收集熱潮云云，似暗示成事機會或不高。
世界盃｜一條電纜險KO阿根廷中軸線 美斯反應快有球員帽子被刮飛阿根廷世界盃巡遊腰斬！400萬球迷逼爆全城 球員棄巴士坐直升機阿根廷世界盃勝利巡遊｜瘋狂球迷高處欲跳入巴士 受傷送院仍慶祝世界盃︱美斯領阿根廷凱旋回國 大力神盃愛不釋手上機緊抱到落機世界盃｜阿根廷97世青盃功臣轉換身份 史卡朗尼不完美但圓滿之旅阿根廷奪世界盃一刻短片熱傳 首都無人街道幾秒間變大型派對足球︱阿根廷最新世界排名僅第二 巴西為何仍稱霸？日本亞洲第一世界盃｜阿根廷美斯決賽夜二十大時刻 深情攬老婆 老友做牛做馬世界盃︱美斯封王無忘老友 阿古路穿上阿根廷球衣高呼：我愛你世界盃決賽窩心一幕 阿根廷門神放下慶祝 安慰法國巨星麥巴比美斯初戰世界盃他們還是個孩子 小球迷長大成阿根廷爭冠重要夥伴