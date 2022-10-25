花式溜冰︱天才少年再演完美4A　馬利寧後上膺最年輕大獎賽冠軍

成功挑戰花式溜冰史上最難阿克塞爾四周半跳（Quad Axel，簡稱4A）的17歲天才少年馬利寧（Ilia Malinin），再創歷史新一頁，這位應屆青年組世界冠軍越級挑戰成功，贏得大獎賽美國站（Skate America），成為男子組賽事歷來最年輕冠軍。

馬利寧在短節目（Short Program）落後日本選手三浦佳生，自由滑（Free Skate）再次完美做出4A豪取分數反勝，他的旋轉速度極高，最高難度動作做來游刃有餘，認真瘋狂。



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馬利寧輕鬆跳4A連環圖：

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大賽做出4A的震撼

日本「冰王子」羽生結弦窮一生追求的花式溜冰極限阿克塞爾四周半跳，美國17歲天才少年馬利寧今年9月中首度在正式比賽完成，周日（23日）花式溜冰大獎賽美國站，他以完美姿態再次做出4A。

這位世青冠軍得主在自由滑項目做出5組4周跳動作，即使其中一組轉數不足，並在一次後內三周跳（triple Salchow）倒地，仍足以讓他後上封王。賽後受訪，他直言比賽當日早上仍未決定跳不跳4A，「每個人都在看，我必須一試。我跳了，然後成功着地，我感到很震驚。」感到震撼的不止他本人，全場觀眾也在興奮尖叫好幾秒，他說：「我甚至不知道音樂是否仍在播。」

馬利寧在大獎賽美國站再次做出4A，賽後他仍覺震撼。（直播截圖）

就連現場評述也為他的表現驚呼，形容馬利寧：「做出的四周跳動作，像是三周跳一樣」。他最「恐怖」之處在於，無論騰空高度以至旋轉速度均明顯較其他選手優勝，就連最高難度的四周半跳一樣看來游刃有餘。

天才少年不止他一人，同為17歲的日本選手三浦佳生短節目做出94.96分，馬利寧得86.08分僅列第四。落後8.88分，馬利寧憑自由滑豪取194.29分反超前一眾對手，總分280.37，以7.18反勝三浦佳生封王，初戰大獎賽即贏得冠軍。

馬利寧有望統治溜冰場。（twitter@AxelQuadruple／Joe Kobashi）

馬利寧自從練習和比賽先後做出4A後，備受注目，大獎賽美國站徇眾要求做出動作，這一跳表現接近完美，榮升新一代難度王。

連4A也難不倒他，年輕人有意向更高難度挑戰——五周跳：「我希望自己的花式溜冰保持連貫，賽季完結後身心仍然有力，心情對了，就試試五周吧。之前也有研究過嘗試5周跳」。

羽生結弦在北京冬奧，成為史上首位在正式比賽中做到「4A」的選手。他已宣布轉為職業選手，日前現身中日建交50周年的慶祝活動。（美聯社）

馬利寧為2022年世青冠軍，進軍成人組之後，外界一直關注他的進度。羽生結弦退役，北京冬奧金牌得主陳巍現正專心學業，難料會否復出，馬利寧與三浦佳生兩位17歲小將乘勢冒起，競爭激烈的花式溜冰界又是換血時候。