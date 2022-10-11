花式溜冰｜女選手華麗轉身中突見黑影飛過　小肥雀冰場「搶fo」

小動物在體育賽事中經常搶鏡，比賽暫停，全世界焦點與鏡頭落在牠身上。這個比賽，選手遇着牠，只能無奈接受。

芬蘭一場花式溜冰賽事，運動員在悠揚樂韻中翩翩起舞，轉身之際竟然「有嘢飛過」。完成賽事後發現「路人甲」真身，哭笑不得，只能無奈接受。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

花式溜冰芬蘭盃（Finlandia Trophy）日前首都赫爾辛基（Helsinki）附近的艾斯博（Espoo）舉行。東道主選手奧娜絲禾莉（Oona Ounasvuori）出戰女子個人項目，比賽期間遇上罕見情况。

奧娜絲禾莉（圖）比賽中遇上小鳥打擾。（instagram@oona.anniina）

連環轉體 黑影飛起

按當地電視台的直播，奧娜絲禾莉在冰場上跟着編排演出動作，正在演出連串轉體組合動作。旋轉回頭，自由自在之際，白皚皚的冰場上竟出現一個黑影。她滑向該處，黑影突然加速飛走。片段所見，奧娜絲禾莉看見黑影後，稍稍放慢，但未有停低，繼續滑行。

小鳥散步，相當可愛。（影片截圖）

看見路人甲真身 美女無奈苦笑

鏡頭一轉，奧娜絲禾莉已經完成動作，立即追蹤「路人甲」身份，原來是一隻鳥。毛茸茸，肥嘟嘟，在冰面上彈跳。奧娜絲禾莉此時滑向冰場出口，看見這位可愛的不速之客，不禁「O嘴」，並且雙手貼在臉龐。她不禁苦笑，之後仰天，再向場邊的教練露出無奈的神情，更伸出左手似指向小鳥。大概她知道埋怨也是無謂，一瞬間便回復笑容，無奈接受。

+ 2

至於小鳥，工作人員在場內嘗試用膠桶引導牠離場。而賽事的男、女子冠軍，分別由韓國選手車俊煥及金藝林奪得。