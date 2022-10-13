花式溜冰｜美國天才馬利寧新目標　攻破四周半跳後放眼人類新極限

花式溜冰的極限「4A跳」（阿克塞爾四周半跳／Quad Axel），已從夢想成為理想。日本「冰王子」羽生結弦完成後不足一年，便由美國新星馬利寧（Ilia Malinin）演出「完全版」。

年僅17歲，前途無可限量，馬利寧日前赴日本參賽，編排一套「瘋狂旋轉」的動作已令人驚愕，賽後一番話更見野心。他要挑戰下一個極限：5周跳。



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馬利寧是首名在正式比賽完成完整「4A」的選手。（Getty Images）

馬利寧上月中於美國完成最高難度的「4A」阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），並且穩穩落地，被評為完整完成，較羽生在北京冬奧的4A更進一步。羽生當時着地後跌倒，獲評判評定回轉不足，雖然仍是史上首個正式比賽中的4A，但難言完美。

日本公開賽前，馬利寧的練習連續4周跳。（twitter@AxelQuadruple／Joe Kobashi）

上周六（8日）以日本公開賽，馬利寧自然成為場上焦點。正賽當天，馬利寧的編排包括5個四周跳，以及兩個連續「三周接三周」的跳躍，基礎分便達到102.87分。他在開場便施展4A，惟被評定回轉不足，接下來再有四周跳被評定回轉不足，最終因演出編排分數較低，總分得193.42分，落後近兩屆冬奧皆奪牌的日本代表宇野昌磨，在6位男子個人選手中排第二。

正式上陣，馬利寧的四周半跳被評為回轉不足。（twitter@AxelQuadruple／Joe Kobashi）

馬利寧在賽前練習不僅輕鬆完成4A，整套動作更有7個4周跳，包括全部6種跳躍動作，令在場選手為之讚歎。他解釋在正場上改變編排，希望集中演出自己最有信心的動作組合，「一直考究自己的風格是什麼，直至近期與許多選手一起比賽，有所啟發，演出編排有進」。他不排除今季會在正式比賽編入更多4周跳，更惹人期待的是他提及五周跳，「我希望自己的花式溜冰保持連貫，賽季完結後身心仍然有力，心情對了，就試試五周吧。之前也有研究過嘗試5周跳」。

羽生結弦在北京冬奧，成為史上首位在正式比賽中做到「4A」的選手。他已宣布轉為職業選手，日前現身中日建交50周年的慶祝活動。（美聯社）

馬利寧曾奪得世青冠軍，進軍成人組之後，外界一直關注他的進度。當北京冬奧金牌得主陳巍現正專心學業，難料會否復出，對手便知馬利寧不容忽視，現場觀看練習的宇野便道：「知道他的Axel很厲害，連整套編排都出色。所有跳躍都很穩，氣勢十足。他的4周跳質量極高，給我很大衝擊。」