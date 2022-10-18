花式溜冰｜羽生結弦影片頻道設會員制　擬設優先訂飛為首演造勢

「冰王子」羽生結弦宣布退出比賽，轉為職業選手，動態非常積極。

這位兩屆冬奧金牌選手，積極發展自己的Youtube頻道，兩個月前免費直播練習後，昨日正式提供收費會員制。各位「柚子」課金，到底有何福利？



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羽生結弦於7月宣布轉為職業選手，繼續探求自己的花式溜冰之道，轉換跑道第一步便是成為 youtuber。兩個月前開設youtube，打過招呼又介紹頻道內容，繼而公開練習免費網上直播，3段片都有至少二百萬點擊率。

羽生日前出席中日建交50年活動，成為友誼大使。（美聯社）

頻道沉寂一陣子，羽生於兩周前發布新片段，名為《序章》（プロローク/Prologue），表演了兩組節目，並公布舉行首次個人冰上匯演。配合匯演，頻道昨日開始收費制度。

會員限定影片會否有這一類風格？（Getty Images）

日媒報道每月訂閱費1190日圓，或港幣80元。據頻道所示，會員福利包括會員限定影片，優先觀看新影片，羽生只給會員的訊息，會員限定投票。此外，會員暫定可優先訂購個人冰上匯演的門票。觀乎其頻道兩個月來已有逾74萬訂閱，開設收費制，預料反應不俗。

羽生的首次公演，由演出編排到官方標誌，都由他自行構思。（官方網頁）

羽生在退役後早聞有意創設自己的冰上匯演，不消半年已經做到。匯演同樣名叫《序章》（プロローク/Prologue），11月至12月合共演出4場，分別在橫濱及八戶上演。羽生稱演出的名稱和編排全部由他包辦，「回顧至今的競技生涯，以為揭開序幕，邁向新的階段，挑選自己喜歡的曲風和風格，注入演出之中，繼續挑戰新的花式溜冰」。