世界盃︱麥巴比決賽半場訓話片段曝光　攤手爆粗再掟繃帶激勵隊友

世界盃決賽法國上半場表現失準，毫無還擊之力下，半場落後0：2，之後全靠基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）在比賽尾段梅開二度領軍戰至加時。

到底半場休息時，法國隊更衣室發生了什麼事？法國傳媒最新發布一條麥巴比當時的影片，令這位球星激情鼓勵隊友的發言內容曝光。



麥巴比半場時向隊友「訓話」。（影片截圖）

世界盃決賽法國上半場已落後阿根廷兩球，雖然主教練迪甘斯（Didier Deschamps）果斷在41分鐘已換走基奧特（Olivier Giroud）跟奧士文丹比利（ Ousmane Dembele），但仍沒太大起色。

據當時半場數據，法國在45分鐘內竟然錄得0射門，對一支衛冕球隊來說顯然十分令人失望。法國電視台TFI日前發布一條紀錄片，披露決賽半場時法國更衣室內部情況。

麥巴比在決賽中光芒四射，大演帽子戲法。（Getty Images）

麥巴比半場更衣室爆粗演說激勵隊友

片段中迪甘斯率先狠批麾下表現不似預期，「夥伴們，我平心靜氣地告訴你們。你們知道我們跟阿根廷的差別是什麼嗎？是他們在踢他X的世界盃決賽，而我們不是。」

出乎意料地，之後訓話的不是隊長洛里斯（Hugo Lloris），而是前鋒麥巴比——他攤大雙手十分無奈地道：「這是場世界盃決賽，一生人可能只有一次。我們不能踢得更差了，接下來回到場上，我們看是要繼續任由宰割，還是我們進入狀態。」

迪甘斯此時不斷在更衣室內踱步，沒有打斷對方。麥巴比一度把手腕上的繃帶除下扔在地上，慷慨陳辭夾雜粗口：「對抗時硬淨一點吧，我們要做點什麼，否則一切就完結了。他們射入兩球，我們落後兩球，我們可以追平的，XX的，各位，世界盃每4年才得一次呀！」

麥巴比在半場時鼓勵隊友，但最終仍難逃落敗命運。（Getty Images）

鏡頭最後轉到守衛華拉尼（Raphael Varane）身上，只見這位曼聯兵專注地聆聽麥巴比的發言，目露凶光，似乎受到激勵，對餘下的比賽十分有決心。

「高盧雄雞」最終靠麥巴比在第80和81分鐘、97秒內連入兩球，90分鐘內追成平手；這位射手加時再射入極刑，把比賽延至互射十二碼階段，但最終依然落敗，無緣再捧起大力神盃。不過麥巴比成為繼1966年英格蘭射手靴斯之後，史上第二位能在世界盃決賽射入三球的球員，表現極具說服力，已獲廣泛認證為新世代球王，而上述影片更反映「麥總」在球場以外的影響力和領袖風範，絕非只有球技咁簡單。