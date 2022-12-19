世界盃決賽窩心一幕 阿根廷門神放下慶祝 安慰法國巨星麥巴比
世界盃決賽阿根廷互射12碼擊敗上屆冠軍法國封王，正當阿根廷上下熱烈慶祝，再次成為英雄的門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez），一度脫隊，選擇先安慰頹然坐在地上的麥巴比（Kylian Mbappe）。
阿根廷在決賽是表現較佳一隊，上半場已領先2：0，不過麥巴比在80、81分鐘連入兩球為法國扳平，令比賽進入加時。美斯在加時的入球，助阿根廷再度領先，118分鐘麥巴比再次為法國操刀射入今場第二球12碼、個人連中三元之下，兩軍要用最殘酷的互射12碼決勝。馬天尼斯撲出高文的12碼，加上曹亞文尼射失，阿根廷4：2挫法國奪冠。
麥巴比成為繼1966年英格蘭射手靴斯之後，史上第二位能在世界盃決賽大演帽子戲法的球員，卻依然未能帶領法國獲勝，賽後難掩失落，頹然坐在草地上。法國總統馬克龍見狀立即上前安慰，卻似乎效用不大，此時達米安馬天尼斯見狀，跟馬克龍一起蹲下來陪伴麥巴比。
馬天尼斯向麥巴比溫言數句，然後伸手跟對方交握，再將麥巴比拉起身。二人惺惺相惜握手致意，合演決賽後窩心一幕，更放下賽前劍拔弩張的隔空對罵。
事緣麥巴比在今年5月談及世界盃奪冠熱門，當時他不諱言歐洲球隊較有優勢，「我們一直踢歐國聯等高水平賽事，已準備好踢世界盃。相反，阿根廷跟巴西世界盃前沒有參與高水平賽事。南美足球不像歐洲一樣先進（advance），所以上屆法國贏了世界盃。」
阿根廷對法國賽前記者會上，達米安馬天尼斯並沒有忘記麥巴比這番話，更強硬回應對方：「他對足球的認識還不足夠。」馬天尼斯認為，麥巴比根本沒在南美踢過波，沒有資格作出如此評價，「你沒有經驗，就最好不要說話。可是無所謂，我們是一支外界認同的世界級球隊，大家也很尊重我們。」
不過一場精彩決賽過後，馬天尼斯沒有因此向麥巴比落井下石，反而選擇在對方失意時送暖，贏盡外界掌聲。
阿根廷門神決賽精彩演出：
達米安馬天尼斯在今屆決賽周表現神勇，今仗對法國所失三球有兩球是12碼，另一球麥巴比實在射得太妙，可謂非戰之罪。他繼8強對荷蘭後，決賽再次在互射12碼成為英雄，賽後亦獲頒代表今屆賽事最佳門將的「金手套獎」。
馬天尼斯成為史上首位並非來自歐洲的金手套獎得主，領取獎座後，他頑皮地將外型猶如龍門手套的獎座放在重要部位前慶祝。
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2022世界盃決賽阿根廷對法國什麼時間舉行？
2022世界盃決賽在香港時間12月18日晚上11時上演。
南美及歐洲國家分別贏得過多少次世界盃？
南美國家包括巴西、阿根廷與烏拉圭過去曾9度高舉世界盃；歐洲的德國、意大利、法國、英格蘭與西班牙，加起來共贏過12次世界盃。