英超｜熱刺後防形同虛設　打吡戰迫和賓福特　卡尼成拆禮物日之王

世盃過後，英超於拆禮物日回歸，早場即上演倫敦打吡，熱刺在球員缺乏狀態下，僅能以2 ：2 逼和主隊賓福特，延續球隊世盃休戰前先失波再後追的風格。



熱刺領隊干地賽前一度揚言要讓世盃兵休息，除在世盃決賽上陣的洛里斯及基斯甸羅美路肯定不會上陣外，其餘10名征戰世盃的球員亦有可能倦勤，結果兵不厭詐，熱刺幾乎「夫添」上陣。

熱刺今仗以費沙科士打取代洛里斯把關。（Getty Images）

雖然球隊夫添但狀態卻欠奉，熱刺延續今季初以來先失球再後追的「傳統」，在14分鐘被麥比奧莫左路傳中，馬菲奧斯贊臣後排抽射省中基文迪朗格勒改變方向，代替洛里斯上陣的門將費沙科士打雖用腳擋出，對手真拿達近門補中先開紀錄。

這失球亦意味熱刺近6場英超均先失球，為2014年4月名宿舒活掌帥以來最長紀錄。其後，熱刺孫興慜遠射為賓福特製造驚險，主隊艾雲東尼其後更破門但被吹越位，賓福特半場1：0領先。

熱刺後防形同虛設，艾雲東尼為賓福特射成2：0。（Getty Images）

換邊後戰至53分鐘，艾歷迪亞解圍失誤送對手角球，開出後熱刺全部後門只顧望波，艾雲東尼門前命中領先2：0。

約10分鐘後，哈利卡尼接應隊友朗格歷左路傳中頭槌破門扳回一城； 8分鐘後，杜靴迪與古路施夫斯基右路三角短傳，賀積查治接應射成2：2完場。

哈利卡尼成Boxing Day入波之王。（Getty Images）

哈利卡尼成Boxing Day入波王

哈利卡尼的入球，令他成為在拆禮物日比賽攻入10球的球員，為英超第一人。此前哈利卡尼在他參加的每一場拆禮物日的英超比賽中都有入球，今場同樣延續了這一紀錄。

英超拆禮物日射手榜

哈利卡尼 10球

科拿 9球

羅比堅尼 8球

舒利亞 8球

亨利 7球

