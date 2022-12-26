英超｜沙拿與聖誕樹合照激嬲部分網民　有人聲稱不再支持利物浦

在聖誕節，很多英超球星都在社交網站分享慶祝的照片，並祝廣大球迷聖誕快樂。利物浦前鋒穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）也是這樣做，卻遭部分網民攻擊，認為穆斯林不應該慶祝聖誕，有人表示若果沙拿不刪帖的話，就不再追蹤沙拿。



沙拿在社交網站祝大家聖誕快樂。（Instagram）

在聖誕節，沙拿在社交網站發布與妻子及兩名女兒在聖誕樹前的合照，並簡單留言一句聖誕快樂，想不到這個看似平凡的帖子引起部分網民不悅。30歲的沙拿是一位穆斯林，有其他穆斯林網民留言，認為沙拿不應該慶祝聖誕節，為穆斯林的小孩樹立壞榜樣。英國《每日郵報》稱，大部分相關言論皆發自英國國外。

該報道節錄了部分留言，有人稱：「我應該要停止追蹤你，不再支持利物浦，因為你跟基督徒一樣慶祝聖誕。」另一人稱：「我由出生已經是利物浦球迷，但我不再支持這間球會，因為你跟基督徒一樣慶祝聖誕。沙拿，你已經失去我這個球迷，再見！」

還有人稱：「沙拿，雖然我是皇家馬德里球迷，但我以前很喜歡你，視你為一位優秀的球員，一直啟發我的人生。不過，在這帖子後，我不會再視你為我的榜樣。你令我失望。如果你不刪帖，我就不再追蹤你。」

英國《每日郵報》節錄了部分網民的留言。（網上截圖）

雖然有網民要求沙拿刪帖，但沙拿似乎一於少理，並沒有刪除他在Instagram及Twitter上祝大家聖誕快樂的帖子。

英超會在12月26日「拆禮物日」重開，利物浦將作客阿士東維拉，預計沙拿會正選披甲。