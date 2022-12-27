英超轉會︱利物浦半億搶走曼聯頭號目標加普　阿仙奴豪買天才翼鋒

英超剛剛重開，利物浦、阿仙奴兩大強隊已迅速在轉會市場出手。盛傳為曼聯1月轉會頭號目標、在世界盃表現亮眼的荷蘭翼鋒加普（Cody Gakpo），果然即將登錄英超，加盟球隊卻非紅魔鬼，而是他們的死對頭「紅軍」利物浦，令人意想不到。

另一邊廂，阿仙奴亦盛傳與烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）好事近。



今屆世界盃表現亮眼的荷蘭翼鋒加普即將加盟利物浦。（Getty Images）

加普所屬球會PSV燕豪芬發聲明確認：「PSV與利物浦已就加普的轉會交易達成協議。這位23歲攻擊球員會立即離隊前赴英格蘭，在轉會交易正式完成前，進行所需例行程序。」

PSV總監馬素白蘭斯（Marcel Brands）稱，「我們不會公布加普的轉會費，但這是PSV（出售球員）的轉會費紀錄。」足球轉會達人、意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）預計，利物浦會先付出3700萬英鎊保證轉會費，另加1300萬英鎊浮動獎金條款，換言之交易最高可達5000萬英鎊。

加普在荷蘭今屆世界盃3場分組賽均有波入。（Getty Images）

23歲的加普是荷蘭勁旅PSV燕豪芬的青訓產品，2018/19球季獲得時任教練雲邦美（Mark van Bommel）慧眼賞識提拔上一隊。他的表現並非平地一聲雷，入球數據年年循序漸進提升，2020/21球季所有賽事加起來首次達到入球雙位數，上季再進一步，47次上陣入21球兼助攻15次，當中荷甲攻入12球當上隊中首席射手，同時當選荷蘭年度最佳球員。

來到今季，他的表現再上層樓——14場荷甲攻入9球領先射手榜，並交出多達12次助攻，歐霸亦有3球進帳。加普身高達1.89米，身材高大之餘，速度高、腳下功夫亦不俗，可以踢前鋒、翼鋒位置，加上走位靈活和位置感強，今屆世界盃荷蘭隊星味平淡，令3場分組賽均有波入的加普更見突出。

紐尼斯再次連番失機。（Getty Images）

利物浦突然出手收購加普，相信令不少球迷感到意外。持有利物浦的芬威集團（FSG）正在放盤出售球會，加上FSG向來在紅軍量入為出，紅軍去年夏天才斥8500萬英鎊巨資收購烏拉圭前鋒紐尼斯（Darwin Nunez）的情況下，1月轉會窗未正式重開已閃電出手，實在出乎眾人預料。尤其加普一直被視為曼聯冬窗頭號目標，紅軍事前沒有走漏半點風聲，保密功夫一流。

話說回來，利物浦之所以在轉會市場如此快有動作，很可能正是與紐尼斯有關。這位烏拉圭前鋒潛力縱優厚，但目前仍只是「半成品」，屢次錯失大量入球機會，周日對阿士東維拉一仗白白浪費4次入球良機。與此同時，哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的傷勢較預期嚴重，世界盃過後仍未有歸期，此時買入狀態大勇的加普補充人腳和協助紐尼斯均有必要。

阿仙奴亦盛傳與烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk ）好事近。 （Getty Images）

出手快的英超球會不止利物浦，阿仙奴領隊阿迪達一樣對新兵很着急。今季由曼城加盟後立即融入球隊的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus），世界盃決賽周代表巴西期間膝部重創，手術後至少要養傷3個月。

即使周日對韋斯咸3：1反勝，繼續在聯賽榜領放，但他們決意1月為前線增兵補充戰力，羅曼奴指阿仙奴已出價6000萬歐元（4000萬保證轉會費、2000萬浮動條款），向薩克達收購烏克蘭21歲天才翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk），惟薩克達被指索價遠超此數，據了解梅迪歷希望成為阿仙奴一員，他的經理人正在商談協議。