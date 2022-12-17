世界盃︱十大身價暴漲潛力股　摩洛哥雙星搶手　曼聯洽C朗接班人

世界盃向來是各大球會大型揀卒現場，適逢今屆決賽周延至年尾上演，正好配合1月重開的轉會窗，讓球會與球員之間近乎無縫交接。

37歲葡萄牙前鋒C朗拿度決賽周前離開曼聯，目前仍是待業，不過比起這位漸走下坡的巨星，一班表現奪目耀眼的新星，更受豪門注目，盛傳曼聯從中找到1月增兵目標人物。



1. 奧拿希（Azzedine Ounahi）：人見人讚全能8號仔

摩洛哥中場球員奧拿希人見人讚。（Getty Images）

摩洛哥／中場／22歲／球會：昂熱（法甲）/傳聞球會：巴塞隆拿

提起奧拿希（Azzedine Ounahi）的名字，大家未必馬上聯想到是誰，但只要一說「摩洛哥8號仔」，大概立即會有印象。16強摩洛哥互射十二碼氣走西班牙後，記者問西班牙主帥安歷基對手哪位球員令他印象深刻，他立即說：「8號球員令我很驚喜，抱歉我已記不起他的名字。」

這名在法國丙組球會展開職業生涯的新星，絕對是今屆決賽周中一顆明星，他的跑動能力及球場覆蓋範圍驚人，令人聯想起全盛期的法國中場簡迪（N'Golo Kanté）。對西班牙一仗，他全場跑了近15公里。他在摩洛哥中場攻守兼備，不惜氣力回防以外，亦能以不同途程傳球串連進攻。

西班牙傳媒將他跟巴塞隆拿扯止關係，所屬球會昂熱會長亦已投降：「我知道不能留他多久……」

2. 岩拉伯特（Sofyan Amrabat）：法國總統大讚「今屆最佳中場」

摩洛哥中場岩拉伯特獲法國總統馬克龍讚揚為「今屆賽事最佳中場」。（Getty Images）

摩洛哥／中場／26歲／球會：費倫天拿（意甲）/傳聞球會：馬體會、PSG、巴塞隆拿、車路士、利物浦、紐卡素、韋斯咸

摩洛哥中場除了8號仔奧拿希，4號仔岩拉伯特（Sofyan Amrabat）或許更加耀眼。準決賽落敗後，到場觀戰的法國總統馬克龍賽後到摩洛哥更衣室慰問，被指當着全隊面前點名大讚岩拉伯特是「今屆賽事最佳中場」。

對法國一仗他亦留下令世人難忘一幕：面對麥巴比「食塵」的岩拉伯特，跑輸至少3個身位仍未放棄，跑回禁區邊趁對方減速時飛鏟，麥巴比成個人被他鏟到飛起，球證未有吹罰，岩拉伯特搶回皮球領軍轉守為攻，留下今屆一大「名場面」。

對他有興趣的名單已超長，去年夏天熱刺未能跟費倫天拿達成協議，今屆世界盃期間利物浦領隊高普被指對他欣賞有加，岩拉伯特亦備受巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、車路士、紐卡素和韋斯咸等關注，不過最有希望得到他的應是馬德里體育會。岩拉伯特面對轉會傳聞，強調自己是費倫天拿一員，惟他親口承認：「我喜歡施蒙尼的踢法。」

３. 加華度爾（Joško Gvardiol ）：格仔軍一柱擎天的面罩俠

「面罩俠」加華度爾在克羅地亞後防一夫當關。（Getty Images）

克羅地亞／中堅／20歲／球會：RB萊比錫（德甲）/傳聞球會：車路士、曼聯、曼城、熱刺、皇家馬德里

如果要選出一位今屆賽事最出色守將，相信不少人會投克羅地亞中堅加華度爾一票。即使4強戰被美斯愚弄經歷慘痛一課，這個戴上面罩作賽的新星，由分組賽到16強和8強均為格仔軍後防一夫當關，尤其對巴西一仗他的高速包抄截擊、超強預判能力均令人震撼，難以相信一個只有20歲的守將表現竟能如此淡定成熟。

這支上屆亞軍整條後防線已大換血，對比4年前正選陣容只剩下33歲的洛夫雲，不過大部分時間指揮防線的不是該名老大哥，而是「面罩俠」加華度爾。此子上季被德甲球隊RB萊比錫看中以1880萬歐元羅致，對一名當時只有18歲的小將已算價值不菲。加華度爾很快融入球隊，加盟首季即成正選，今季表現更見穩健，亦是萊比錫奪得2022德國盃重要一員。

看完整屆賽事，大家會否好奇克羅地亞「面罩俠」的樣子？沒錯，這位便是加華度爾。（Getty Images）

加華度爾的優點在於傳球意識優良，能兼任左閘的他上搶及出擊能力強，非常符合講求後場球員需要組織及逼搶的現代球風，加上身體質素出眾，令他早在世界盃決賽周前已是「搶手貨」，「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）指英超球會車路士曾在上個轉會窗提出9000萬歐元報價，仍被萊比錫一口拒絕，最終加華度爾與萊比錫續約至2027年。車路士尚未放棄，今屆賽事後傳聞名單再大大加長，惟估計萊比錫至少會將他留到明年夏天。

4. 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）：微笑完封對手的摩洛哥鋼門

摩洛哥今屆世界盃神奇闖四強，門將保奴是一大功臣。（Getty Images）

摩洛哥／門將／31歲 /球會：西維爾（西甲）/傳聞球會：皇家馬德里、曼聯、拜仁慕尼黑

置身準決賽的4名門將，均在決賽周表現出色。為摩洛哥把守最後一關的保奴，卻擁有近乎無敵數據。他雖在分組賽首仗對比利時賽前突感不適錯過比賽，接下來的4場比賽，摩洛哥由他把關，對手中目標的射門僅得5次，他亦救出全部5球，唯一失球來自分組賽對加拿大，自己隊友的烏龍球，換言之，準決賽前沒有對手能射破他的十指關——別忘記，摩洛哥16強與西班牙戰至互射十二碼，他竟仍保持零失球，認真誇張。

摩洛哥後防球員對穩固防線貢獻極大，往往將空間收窄得沒有可進攻的線路，分組賽的克羅地亞、16強的西班牙和8強的葡萄牙，實際能威脅保奴攻勢不多，但門柱間有他在，給予一眾後衛極大信心，摩洛哥主帥列格古便說：「只要保奴把關，就能給你信心……他是世界上其中一位最佳的門將呢。」

準決賽面對火力強大的上屆冠軍法國，保奴終告失守，兩個失球均是非戰之罪，無損各大豪門對他興趣。即使已屆31歲曼聯和皇馬均想簽下他，拜仁正選門將紐亞早前度假滑雪斷腳，提早收咧，保奴被指為考慮人選之一。

5. 利華高域（Dominik Livaković）：出身書香世家的十二碼專家

克羅地亞門將利華高域連續在16強和8強互射十二碼大演身手，領軍勇闖準決賽。（Getty Images）

克羅地亞／門將／27歲 /球會：薩格勒布戴拿模（克羅地亞聯賽）/傳聞球會：曼聯、拜仁、李斯特城、列斯聯

摩洛哥門將保奴以外，克羅地亞門將利華高域同樣耀眼。16強格仔兵團與日本要以互射十二碼決勝，利華高域撲出其中三位日本球員的射門。不少人點評純粹是日本球員本身射得差，賽後利華高域亦直言：「那幾球不算難擋」。

不過到8強時面對大熱門巴西，克羅地亞屢受狂攻，利華高域多次果斷出迎撲救或是收窄對手射門角度，大演身手，森巴兵團亦無計可施。戰至加時他才被尼馬的金球攻破，互射十二碼階段又是他的表演時間——第一球利華高域已飛身撲出巴西首個劊子手洛迪高的射門，終領軍勇挫巴西晉級。那怕準決賽遭美斯領軍的阿根廷擊沉，利華高域的演出已教人不能忘記。

效力克羅地亞班霸薩格勒布戴拿模的利華高域，近年不時與大球會惹緋聞，卻只聞樓梯響。拜仁正選門將紐亞早前度假滑雪斷腳提早收咧，一度盛傳有意簽入利華高域，拜仁CEO簡尼已否認傳聞。利華高域經理人去年夏天曾將他向英超球會李斯特城兜售，曼聯、列斯聯等亦在留意他。

6. 加普（Cody Gakpo）：撐起「鋒無力」荷蘭新星

加普（Cody Gakpo）在「鋒無力」的荷蘭陣中光芒四射。（Getty Images）

荷蘭／前鋒／23歲／球會：PSV燕豪芬（荷甲）/傳聞球會：曼聯、阿仙奴、利物浦

荷蘭無大將，加普作先鋒。今屆橙衣軍團進攻乏力，守強於攻，前線人才凋零，表現讓人大失所望。失望之中，23歲的加普為他們帶來希望——連續3場分組賽尾段入球，領軍首名出線16強。

世界盃之前，他今季在荷甲已演出神勇——14仗入9球領先射手榜，並交出12次助攻，歐霸亦有3球進帳。加普身高達1.89米，身材高大之餘，速度高、腳下功夫亦不俗，可以踢前鋒、翼鋒位置，加上走位靈活和位置感強，令他在這支星味平淡的荷蘭陣中顯得更突出。

16強對美國、8強對阿根廷未再有進帳，無損大球會對他的興趣，盛傳英超「三紅」曼聯、阿仙奴和利物浦均渴望簽入這名當紮鋒將，當中更指曼聯志在必得。今夏紅魔高價從簽入領隊坦赫格在阿積士的舊部安東尼，下一個新兵很大機會是加普。近日消息指曼聯已將他列為冬窗頭號收購目標，PSV燕豪芬被指要求4500萬歐元轉會費。

7. 安素費南迪斯（Enzo Fernández）：美斯身邊可靠小夥伴

21歲的安素費南迪斯成為美斯和阿根廷在今屆賽事重要夥伴。（Getty Images）

阿根廷／中場／21歲／球會：賓菲加（葡超）/傳聞球會：利物浦、曼城、曼聯

阿根廷在今屆世界盃一路勇闖決賽，關鍵時刻獲美斯神力加持之餘，球王身邊也有一班可靠的夥伴，年輕當打有活力的21歲小將安素費南迪斯便是其中閃亮一員，連美斯亦大讚他是個「令人驚嘆的球員」。

這個河床出身的新星，去年夏天才登陸歐洲，以1200萬歐元落戶賓菲加，他合約中違約金條款高達1.2億歐元，是他轉會費的10倍，近日盛傳賓菲加已跟利物浦達成協議，曼城、曼聯傳有意加入爭奪行列。

8. 祖蘭奴域（Josip Juranović）：速度飛快的出擊右閘

祖蘭奴域在克羅地亞右路奪目耀眼。（Getty Images）

克羅地亞／右閘／27歲／球會：些路迪（蘇超）/傳聞球會：車路士、韋斯咸、曼聯、巴塞隆拿、馬體會、拖連奴

在克羅地亞防線閃閃發亮的，還有右閘祖蘭奴域，他在格仔軍6場比賽全數踢足全場，他在球隊右路飛快上上落落，速度十分驚人。進攻時，他加速上前場猶如翼鋒；防守時，他回防極快且勇猛過人。8強對巴西一仗，克羅地亞並非單靠死守，祖蘭奴域多次在右路引球推進或壓上前場助攻，十分搶鏡。

他在本土球會夏德效力至2020年，到波蘭落班一季，去年夏天加盟蘇格蘭球會些路迪。以他在今屆賽事的表現，難以想像27歲的他尚未踢過五大聯賽球會。決賽周開始以來，愈來愈球會陸續加入求購行列，英超球會有車路士、韋斯咸和曼聯，西班牙有巴塞和馬體會，近日意大利有消息指「多間球會對他有興趣」，當中包括拖連奴。

9. 比寧咸（Jude Bellingham）：英格蘭怪物級未來巨星

19歲的比寧咸已展現超越年齡的成熟。（Getty Images）

英格蘭／中場／19歲／球會：多蒙特（德甲）/傳聞球會：利物浦、皇馬、曼城、PSG

跟克羅地亞中堅加華度爾一樣，19歲的比寧咸亦是今屆決賽周前已備受豪門虎視眈眈的超級新星。身處猛將不少的英格蘭，比寧咸仍能光芒四射，在英軍中場助攻助守。他在中場中路，無論踢6號或8號位均稱職，速度高，上前助攻變速更是令對手防不勝防。1.86米身高，身體質素上乘和對抗力亦強，視野和足球智慧遠超實際年齡，是個近乎沒有缺點的「怪物」。

決賽周前，一眾大球會均願出1億歐元排隊待購，多蒙特據聞企硬1.5億歐元，然而在今屆賽事看過比寧咸完全對辦的演出，身價只會有增無減。傳聞出現次數最多的一隊是利物浦，但皇馬、曼城、PSG同樣有意思，去年夏天利物浦跟皇馬爭奪曹亞文尼已輸過一次，正在洽購賣盤的利物浦看來難望爭贏。

10. 干卡路（Gonçalo Ramos）：C朗接班人

干卡路對瑞士一戰成名。（Getty Images）

葡萄牙／前鋒／21歲／球會：賓菲加（葡超）/傳聞球會：曼聯、拜仁、PSG、紐卡素

葡萄牙巨星C朗拿度今屆世界盃決賽周前與曼聯分道揚鑣，令他一舉一動更受注目。3場分組賽表現平平，浪費不少隊友造就他的機會。16強對瑞士教練山度士將他貶為後備，讓21歲的干卡路正選上陣。這小將首次出任國家隊正選已大演帽子戲法，而且3個入球以不同方式建功，技術和踢法全面。他跟C朗一樣身高1.85米，同樣有身材、有技術、有速度，有望當上C朗接班人。

曼聯剛失去C朗，似乎對他國家隊接班人干卡路頗有興趣，已向賓菲加接洽問價。消息指，干卡路合約中的違約金高達1.17億歐元，1月或難望成事，荷蘭鋒將加普率先入魔機會較大。花名「巫師（The Wizard）」的干卡路被指踢法全能，酷似英格蘭球星哈利卡尼（Harry Kane）和賓施馬，他可勝任中前場多個位置，除了擁有強壯體格，也喜愛墮後控球及「較砲」、串連進攻組織，並可用獨到傳送為隊友創造機會。

干卡路在葡萄牙國家隊被視為C朗接班人。（Getty Images）

干卡路受訪時，曾對自己成為新一代9號仔充滿信心：「有些人認為前鋒只需入球，其他的不關他事，但近年大家對箭頭的要求愈來愈多，想他們更全能，對球隊貢獻更多，參與更多組織。有時我在比賽中，會發現自己在其他位置，完成了有別於前鋒的工作。」

干卡路同樣具備敏銳的射門觸覺，以葡萄牙16強對瑞士一仗為例，3個入球分別來自窄角度勁射、接應傳中搶前柱撞入及單刀冷靜「chip射」，假如未來再加強把握力，說不定真的可取代C朗，成為未來葡萄牙鋒線的最大威脅。

干卡路去年才跟賓菲加續約至2025年，在世界盃前，據報身價約4000萬歐元，賓菲加也設下高達1.17億歐元違約金，相信金額在世界盃後又會大大提升。

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

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