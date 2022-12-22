曼聯場刊僅81個字無情交代C朗事件　車路士無表態　下一站中東

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）離開曼聯後，紅魔首度於比賽場刊中提及這位葡萄牙球星，但僅無情地用了81個字。



曼聯在卡塔爾世界盃後首戰，聯賽盃第四圈憑基斯甸艾歷臣及拉舒福特各建一功，兩球淨勝英冠般尼晉級半準決賽。

今場是葡萄牙球星C朗拿度離隊後紅魔首場比賽，按照慣例，比賽日官方場刊內都會向球迷交代球隊各種資訊，而曼聯就僅用了81字去總結C朗風波，內容沒太多新意，甚至帶點冷酷無情。

C朗第二次加盟曼聯初期被視為傳奇，但離開時形象一落千丈。（Getty Images）

曼聯比賽日場刊僅以81字總結C朗事件：

「C朗上月跟球會協議解約。」

「葡萄牙球星在兩次效力期間攻入145球，上陣436次，幫助我們贏得3次聯賽冠軍、1次足總盃、兩次聯賽盃，也拿下歐聯跟世界冠軍球會盃。」

「C朗也在2008年贏得金球獎。」

「在11月22日的聲明中，球會感謝了C朗的巨大貢獻，祝福他跟家人未來一切安好。」

C朗第五次世界盃之旅黯然落幕。（Getty Images）

曼聯被爆曾逼切四出兜售C朗

C朗在恢復自由身後，去向備受關注。曾被指新班主托德波里有意引入他的車路士，近日未再表態，就連C朗母會士砵亭亦未有任何動靜。各方消息均指，他下一站極大機會是中東，正考慮卡塔爾聯賽球隊及開出天價合約的沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）。

不過，德甲法蘭克福執行董事會成員Axel Hellmann，日前接受英國體育串流平台DAZN訪問時透露，球會曾獲曼聯推銷C朗，認為對方非常逼切地要把他放售。「他們連我們都有問價，感覺他們向每間有歐聯資格的球隊也這樣做。」