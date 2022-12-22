曼聯場刊僅81個字無情交代C朗事件 車路士無表態 下一站中東
撰文：袁志浩
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C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）離開曼聯後，紅魔首度於比賽場刊中提及這位葡萄牙球星，但僅無情地用了81個字。
曼聯在卡塔爾世界盃後首戰，聯賽盃第四圈憑基斯甸艾歷臣及拉舒福特各建一功，兩球淨勝英冠般尼晉級半準決賽。
今場是葡萄牙球星C朗拿度離隊後紅魔首場比賽，按照慣例，比賽日官方場刊內都會向球迷交代球隊各種資訊，而曼聯就僅用了81字去總結C朗風波，內容沒太多新意，甚至帶點冷酷無情。
曼聯比賽日場刊僅以81字總結C朗事件：
「C朗上月跟球會協議解約。」
「葡萄牙球星在兩次效力期間攻入145球，上陣436次，幫助我們贏得3次聯賽冠軍、1次足總盃、兩次聯賽盃，也拿下歐聯跟世界冠軍球會盃。」
「C朗也在2008年贏得金球獎。」
「在11月22日的聲明中，球會感謝了C朗的巨大貢獻，祝福他跟家人未來一切安好。」
曼聯被爆曾逼切四出兜售C朗
C朗在恢復自由身後，去向備受關注。曾被指新班主托德波里有意引入他的車路士，近日未再表態，就連C朗母會士砵亭亦未有任何動靜。各方消息均指，他下一站極大機會是中東，正考慮卡塔爾聯賽球隊及開出天價合約的沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）。
不過，德甲法蘭克福執行董事會成員Axel Hellmann，日前接受英國體育串流平台DAZN訪問時透露，球會曾獲曼聯推銷C朗，認為對方非常逼切地要把他放售。「他們連我們都有問價，感覺他們向每間有歐聯資格的球隊也這樣做。」
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