西貢行山｜蚺蛇尖北脊險峻直斜要小心 尾段岔口揀路留意難度風險
撰文：CATT’S BLOG
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蚺蛇尖──香港三尖之一，上次登頂已是2017年，趁天氣涼快又走一轉，今次由北脊登頂，西貢碼頭94號巴士站集合。
（出發日期：2022年11月30日）
早上天色良好，到西貢吃過早餐搭8時40分班車到黃石碼頭，9時10分到達黃石碼頭，天氣開始轉變，問過船家，還可以到蚺蛇灣登陸，15分鐘船程到達蚺蛇灣，風浪頗大，船家杜哥找到位置順利登岸，沿石灘綑一段到達沙灘，拍過大合照。
沿絲帶路上行，蚺蛇北脊共有三層，入林初段及尾段較為直斜，中間一段有幾組石景可供拍照，尾段有岔口右邊行崖較險，幾個隊友爬崖上，其餘隊友都是走林路上頂，近頂部泥土較鬆散，不要亂抓植物，抓石上較穩健，11時多到達486米高蚺蛇尖頂，頂上突然起霧，拍照後沿南脊下行找個位置大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，蚺蛇灣上蚺蛇尖頂👇👇👇
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大休期間開始起風兼有小雨，雨不大但頗大風，趕緊吃點生果，繼續沿碎石路下山，到蚺蛇坳要向上走，經水務路接回大浪坳，村路下行至赤徑，續走鄉郊小徑上北潭凹，等94巴士出麥邊轉車離開，今日蚺蛇北脊較直斜的路線全程順利，只是大休時有小雨霧，約8公里，5小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，經大浪坳下行至赤徑👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】