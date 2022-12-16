雞公嶺行山｜南上北下桂角山羅天頂　闖雞濾脊落山出攸潭美

上星期的路線在西貢，今日要轉到另一個區。又想到桂角山。幾乎每一條桂角山的山岬都有路，今日選了兩條山岬，從南面的下輋走到北面龍潭坳，經長瀝回上水（編按：最後改為出攸潭美去元朗）。

（出發日期：2022年11月20日）



今早在上水乘77K巴士去下輋。九點廿分到下輋。下輋村的車路就在巴士站對面。在下輋起步，先沿車路入村，經過村舍，最後到山邊的墓地。

墓地後有明顯山徑。沿山徑往上走，中間經過「水淋坑頂」。水淋坑頂把這條山徑分為上、下兩段：下段名「下屻尾」、「下屻」，上段為「上屻」、「上屻頂」。

▼按圖看清路線及沿途風景，下輋上龍潭山頂👇👇👇

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今日不會縱走桂角山、雞公山。到羅天頂便向北落山。走哪條路好呢？要回上水，最近該是「過背徑」，但過背徑又陡又滑，不好走。上次走過「雞牛脊」，「蛇頭脊」又離龍潭坳太遠，不如在羅天頂直落濾水廠吧。

這條脊山友們叫「雞濾脊」（雞公嶺落濾水廠），前兩年有山友走過。這條山岬近山頂是草坡，下段會經過電線桿、輸電塔。這些電力設施都會有維修路。大概中段的樹林或灌林木是最難搞，但估計整段不會太難。原來現實不是如此。

▼按圖看清路線及沿途風景，登羅天頂經長瀝回上水👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】