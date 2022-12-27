龍脊行山｜熱門行山路線山友必去　靚景打卡位飽覽石澳大浪灣

龍脊曾經被CNN推薦的行山路線，景色勁靚，海天一色，飽覽整個石澳、大浪灣、哥爾夫球場、赤柱紅山半島等⋯⋯上一次行龍脊已經是4年前，其實上一次行都已經覺得景色好靚，不過可能太多人，龍脊又多沙石，空氣會飄浮住D黃色沙塵，但今次行龍脊天氣十分好，藍天無雲，加上唔係太多人，上到山都唔使企一邊讓路，影相都舒服好多。



由筲箕灣出發A2 出口出發，過對面巴士總站搭9號巴士。大約15分鐘車程到達土地灣落車，起步位置有流動廁所，當日去都算乾淨。

初初上山路都以樓梯為主，山上無補給，所以要帶足夠水和食物，防曬都好重要，就算當日有風唔係太熱，但太陽都幾猛烈，又無咩樹可以遮掩。大約行10分鐘到第一個影相位。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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離開大石影相位後，要沿路出返分叉路轉左行，就可以到「打爛埕頂山」。沿途都會見到赤柱紅山半島，石澳、大浪灣及哥爾夫球場。不過比起初初上山的路會較多沙石。由大石影相位行到打爛埕頂山大約30分鐘。再向前少少有一個觀景台。今次係快閃，所以選擇原路落山，落山大約用了35分鐘。

▼按圖看清路線及沿途風景，行至打爛埕頂山👇👇👇

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每個人體質不同，行山要因應自己的能力而行，量力而為。以上純粹個人感受及分享。

全程：大約4公里

時間：約3小時（連休息影相📸️）



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【本文獲「Mi米遊記」授權轉載。】