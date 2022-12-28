谷愛凌力壓美斯　登新華社國際十佳運動員首位　國籍再引爭議

新華社評選出2022年國際十佳運動員，中美混血滑雪女神、北京冬奧兩金1銀得主谷愛凌居首；剛帶領阿根廷拿下世界盃冠軍的美斯只排第二位。

內地網民意見兩極，有人認為新華社把榜首頒給中國人不為過，但因谷愛凌曾陷國籍爭議，被指持中美兩國雙重國籍，另一方則對谷愛凌可力壓美斯感到無語。



官方特別強調，谷愛凌是首位在單屆冬奧奪得三面獎牌的自由式滑雪運動員，而她同時也是新華社2022年中國十佳運動員之首。

而新華社介紹美斯時，指他不但貢獻7入球3助攻、榮膺世界盃金球獎，還以26次出場成為世界盃參賽場次最多的球員。

美斯帶領阿根廷贏得世界盃。（Getty Images）

其餘上榜的運動員，依次序為北京冬奧勇奪三金的荷蘭速度滑冰選手施賀頓（Irene Schouten）、在柏林馬拉松刷新世績的傑祖基（Eliud Kipchoge）、男子撐竿跳世界紀錄保持者杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）、2022年金球獎得主賓施馬、今年贏得第22座大滿貫的網球傳奇拿度、游泳世錦賽四金得主莉迪姬（Katie Ledecky）、世界排名第一的女子網球手施安迪（Iga Swiatek）與衛冕一級方程式車手總冠軍的韋斯達賓（Max Verstappen）。

拿度今年再奪法網，拿下個人第22座大滿貫。（Getty Images）

美斯奮鬥多年終圓世盃夢，獲廣泛認同為史上最佳，但竟「不敵」谷愛凌。內地網民有不同的意見，有人諷刺大力神盃竟不敵一個冰墩墩（北京冬奧吉祥物），「這真的給人整無語了。自己不尷尬嗎？」又笑言美斯只得一金（世界盃獎牌），比谷愛凌少。

有人則認為：「新華社評的，第一給阿根廷人？你在想什麼？」但就被網友以谷愛凌的國籍爭議還擊。「要說因為谷是中國人才排榜首我可以理解，但是我特地去查了一下往年，姚明、朱婷、李娜在巔峰期都上不了榜首，谷的成就和影響力能比得上這三位？還是因為這三位沒有洋基因？」

谷愛凌原本擁有美國國籍，但之後宣布入籍中國參與奧運，但由於美國不允許未滿16歲國民放棄國籍，令她被質疑擁雙重國籍、成為中國國籍法下的特例。

谷愛凌於年初北京冬奧贏得兩金一銀。（Getty Images）

另一名網民打趣指，美斯離「球王」只差新華社的認可。「希望他能認清形勢，正視自己和谷愛凌之間的差距，爭取申請中國國籍，畢竟缺少了中國的認可，球王的稱號未免有些名不正言不順。接下來努力為國爭光，圓職業生涯的最後一塊拼圖。」

至於支持谷愛凌的人，就認為她憑自身影響力令小眾運動走入大眾眼簾，值得拿下第一名，「單屆冬奧兩金一銀史無前例！憑自己的優秀得到兩面冬奧金牌、打破多項記錄。這與靠做局和團隊得到的金牌（世界盃），含金量有差距。」