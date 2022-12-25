美斯罕有出IG Story犯大錯　球王嫂安東莉娜性感紅短裙火熱迎聖誕

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）球技出神入化，但離開球場，也只是個平凡中年男子——太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）穿上一套性感紅色短裙迎聖誕，伴隨背景音樂喝着香檳翩翩起舞，負責拍攝的美斯將短片上載至個人Instragram限時動態（IG Story）時，疑似犯下低級失誤。



美斯將太太安東莉娜熱舞短片上載至IG Story，大家有沒有發現少了些什麼？（Instagram）

美斯嫂安東莉娜勤練瑜伽和運動，日子有功，令這位三子之母修身成功，保持一副美好身段。世界盃一連串慶祝活動過後，聖誕節又來臨，美斯與家人在大宅內過節，安東莉娜穿上一套兩件頭貼身鮮紅色短裙，手持香檳，隨歌曲翩翩起舞，偶爾流露甜蜜笑容，美麗又性感。

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美斯成為最近距離的觀眾，負責掌機為太太拍攝，上載IG Story時竟大意未標注安東莉娜的帳戶。或許自知犯下失誤，他隨即再度上傳同一影片，今次醒目Tag入太太IG帳戶，加上一個心心和一個「心心眼」表情符號。

美斯二次上載太太安東莉娜熱舞短片，今次記得標注太太帳戶了。（Instagram）

美斯9歲已對安東莉娜一見鍾情，多年來一直對太太專一深情，是個熱愛家庭的好丈夫和好爸爸，加上長年專注足球事業，平時除了由經理人團隊掌管的廣告合作外，在社交媒體並不活躍，因此今次出IG Story一時忘記Tag入太太帳戶，其實絕對情有可原。

安東莉娜其後亦上載一張他與美斯和三個兒子在聖誕樹旁的全家福，祝願大家聖誕快樂。