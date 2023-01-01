美斯回顧2022年不提世界盃只談親情 惹愛妻激動回應：超愛你
撰文：高詩琦
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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）以奪得世界盃來結束2022年，登上生涯高峰，無疑是劃上非常圓滿的句號。
他寫下「回顧文」談2022年，奪得世界盃卻只佔其中一小部份，用作回顧的照片更全是家庭照。
美斯自從贏得世界盃後，在社交媒體就活躍得多，在這個完美地收尾的2022年，他當然也要像廣大網民般在Instagram寫下「回顧文」。以為他會大談自己奪得世界盃的感受？或是再度創下各種足球紀錄？一大段文字，說的卻不是榮譽而是溫情。
「我永遠無法忘記的一年結束了。我畢生追逐的夢想終於實現了。」這裏說的無疑是世界盃，但同時也隻字未提「世界盃」，而有關獎盃的部份就僅此而已，在他眼中，身邊人才更重要：「但如果我無法與我美好的家庭分享，就沒有任何價值了——他們是我所擁有最美好的事物。還有一些一直支持我的朋友，是他們在我每次跌倒的時候，都不讓我繼續消沉。」
美斯緊接也感謝所有支持自己的人，「希望我能為所有留意我、支持我的人，一起去創造特別的回憶，能跟你們一起分享這段歷程實在太好了。我由我的國家、巴黎、巴塞隆拿和很多其他城市和國家的人，獲得了許多的鼓勵，沒有這些，我是不可能走到這一步的。」
「希望今年對大家來說也會是美好的一年，希望大家在2023年都過得健康。」
美斯在這則貼文中分享的4張照片，全是太太安東莉娜和三個兒子的照片，甚至在下一則貼文中另外分享的3張照片，也是與太太的合照和家庭照，似乎美斯在獲公認為「史上最佳球員」之後，更了解親友支持的可貴，對太太和家人的愛只有增無減。安東莉娜也甜蜜地留言回應：「我們超愛你！」
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