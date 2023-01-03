飄移大師Ken Block雪地電單車意外離世　生前最後發文留給女兒

美國著名賽車手、滑板鞋品牌DC創辦人Ken Block因雪上電單車意外離世，終年55歲，令許多車迷大嘆可惜。

Ken Block為越野車手，最為人熟悉的是他的飄移技術，他曾在美國三藩市街頭、中國天門山及倫敦等地表演，拍下一系列瀏覽次數由數千萬到逾億的飄移影片。更令人心酸的是，他在意外前才發文預告愛女拍攝的「砌車片」即將上架，未料飛來橫禍。



Ken Block擁有的服裝品牌Hoonigan Industries在香港時間周二（3日）早上於社交媒體發文，確認這位車手的死訊：「非常遺憾地確認Ken Block今日在一宗雪地電單車意外中離世。Ken擁有遠見、更是個先驅及象徵。最重要的是，他是一位父親、一位丈夫。我們會非常懷念他。請尊重他家人的私隱。」

意外發生於Ken Block在猶他州的家附近，外媒報道指，他在駕駛雪地電單車時翻車，遭電單車壓在身上致命。

Ken Block本身是越野賽車手，曾出戰世界越野錦標賽等比賽，但他最為人熟悉的是其飄移技術 ，有「飄移大師」之稱，由2008年開始，他親身上陣、製作飄移影片系列「Gymkhana」，大受車迷歡迎，當中最成功的一條為他在三藩市內的大街上展現技術，瀏覽量超過1.1億次，影片中他同時穿着由自己創立的滑板鞋品牌DC的鞋作為宣傳。

另一段經典影片，是他駕駛914匹馬力的Hoonitruck挑戰中國「天門山99彎」，影片看得人屏息，相當瘋狂；他又曾登上著名汽車節目TOP GEAR，並在倫敦街頭表演飄移、再直接駛往白金漢宮，駛上軍用直升機離開，場面相當浩大。今次意外離世，令車迷無不婉惜以後無法再看到他的精湛技術。

Ken Block挑戰「天門山99彎」：

Ken Block表演在倫敦地標飄移。（TOP GEAR）

更令人心酸的是，Ken Block在意外發生前曾發文，預告由女兒做主角的影片系列最後一集即將上架，「第4集、也是最後一集，我16歲的女兒Lia由購買、拆開、重新組裝和駕駛她的85年奧迪Ur Quattro的片段，將會在明早於我的Youtube頻道發布。到底她的翻新古董奧迪能否做冬甩（駕車自轉的技術）？還是這架舊車會在過程中壞掉呢？到時謹記收看！」可惜最後一集未上架，Ken Block已不幸離世。

Ken Block生前在社交媒體最後一則貼文，正是預告女兒的新影片：