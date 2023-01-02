C朗轉會｜艾納斯球迷先興奮嗌爆C朗　球王之戰有望本月沙特上演

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）登陸中東，日前確認加盟沙特阿拉伯的艾納斯，球迷們更未登場，先興奮，在作客的聯賽高呼C朗的名字。



C朗拿度正式加盟沙特的艾納斯（Al Nassr），隨即掀起熱潮。當C朗官宣前一天，不少沙特球迷已經「收到風」，在首都利雅得排隊搶購C朗球衣，足證C朗的魔力。這名37歲的葡萄牙球星依然未親身與球迷見面，相信當時場面一定相當「墟冚」。

C朗轉會｜未官宣已現球衣搶購潮 球迷寄厚望：C朗能提升沙特足球

C朗轉會｜新東家艾納斯是何方神聖？C朗效應帶挈IG粉絲暴增逾5倍

C朗日前落實加盟沙特的艾納斯。（路透社）

C朗加盟後，預料最快在周四（5日）披甲。迎接C朗前，艾納斯在沙特聯賽作客卡赫利，結果由阿布巴卡爾一箭定江山，一球小勝對手，並暫登榜首。

C朗未披甲又何妨，艾納斯球迷照常自得其樂，當球場進行至7分鐘左右，在場的艾納斯球迷已落力地高呼「朗拿度﹑朗拿度﹑朗拿度﹑Siu」，而「Siu」就是C朗的招牌入球慶祝。

兩大球王沙特再遇？

不少球迷希望在世界盃賽場看到C朗鬥美斯，雖然未能成事，但如今兩大球王竟有望再交手。

早在上年9月，沙特方面已公布巴黎聖日耳門將在本月赴利雅得，與希拉爾及艾納斯的聯隊交手，但未有實質日子。英國體育記者Ben Jacobs透過社交網站發文，即使這場表演場因疫情延期，但他指巴黎聖日耳門需要履行合約，所以必須赴沙特出戰。換言之，美斯有望再度與C朗拿度在場上交手，同場更有麥巴比及尼馬。

美斯與C朗有望在沙特再碰頭。（資料圖片／Getty Images）

更多C朗轉會相關報道：