空手道｜李振豪宣布結束13年港隊生涯　「活在最美好的時代」

踏入2023年第二天，香港空手道代表李振豪透過社交媒體宣布退役。

李振豪除了曾奪得亞洲錦標賽獎項等榮譽外，亦因在2020年成為首批感染新冠肺炎的運動、因而住院51天而為大眾熟知。



李振豪今日（2日）透過社交媒體寫下長文，表示由2009年加入港隊開始，到今天「終於正式要說再見」，並透露去年得知杭州亞運延期至今年9月後，「幾經掙扎後還是決定跟教練提出退役，因為我知道新世代比我更值得擁有機會」。

這位曾代表香港13年之久的空手道代表，在文中稱退役後會繼續經營自己的空手道訓練中心，「希望退役後用另一個身份繼續用我既故事鼓勵年青一代，經營好訓練中心推廣空手道運動，因為我永遠記得自己當初是怎樣一路走來的。」他又表示，希望有天「能夠用另一個身份重返港隊，繼續為港隊貢獻。」

李振豪在文中也處處不捨，認為自己「活在香港空手道最美好的時代」，能作為首批精英項目梯隊的隊員參與兩屆亞運、及東京奧運外圍賽，「人生能夠有一段追夢旅程，能夠代表香港真係好夢幻」。

主要錦標方面，李振豪曾在2015年的亞洲錦標賽贏得男子60公斤組手銅牌，也曾奪得KARATE1分站銅牌。另外，「豪B」也曾因不幸事件而廣為人知，他在2020年3月出外集訓時不慎感染當時剛在全球大流行的新冠肺炎，回港後成為首批染疫的本地運動員，他亦因而留院51日之久，經歷廣受大眾關注。