C朗無緣今屆亞冠盃　最快下季賽事亮相　會遇上香港球隊嗎？

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）加盟沙特阿拉伯球會艾納斯（Al-Nassr），簽下兩年合約，未來有望亮相亞洲最高舞台——亞洲聯賽冠軍盃（AFC Champions League）。



艾納斯是9屆沙特頂級聯賽冠軍，對上一次問鼎聯賽是2018/19年球季；球隊上季以第三名完成，今季暫10戰7勝排第二，以兩分落後榜首的艾沙比（Al Shabab）。

艾納斯曾於1997/98年球季擊敗韓國水原藍翼、贏得亞冠盃前身的亞洲盃賽冠軍盃；在亞冠2002年改制後，也曾6度參賽，最接近捧盃一次在2020年，惟準決賽互射十二碼不敵伊朗球隊波斯波利斯（Persepolis）。相反，另一沙特球會希拉爾（Al Hilal）在新及舊制合共4度封王。

C朗5奪歐聯冠軍，今轉戰亞洲，有望參與亞冠盃。（Getty Images）

C朗加盟艾納斯後，亞冠官方帳號在社交網站上寫道：「終於！他來了！C朗，亞洲足球歡迎你！」

不過，由於艾納斯沒有應屆亞冠資格，C朗要在亞冠亮相，最快也要待至於明年9月展開的下屆（2023/24年球季）賽事。而前提是艾納斯能取得參賽資格，最直接便是贏得今屆沙特聯賽或沙特國王盃冠軍，直入分組賽。

香港球隊會遇上C朗嗎？

香港球隊在下屆亞冠亦佔一席位，將由今季本地聯賽冠軍代表出戰。然而由於亞冠賽制分為西亞及東亞兩區，兩區球隊在決賽前不會相遇，即意味若C朗要對上香港球隊，兩隊都必須打入決賽。

值得一提，本地班霸傑志在今屆亞冠創下歷史，成為改制後首支晉身淘汰賽的香港球隊，惟傑志最終16強不敵泰國巴吞聯出局。

香港代表傑志在今屆亞冠盃歷史性出線16強。（資料圖片）

另外，亞洲足協早前建議亞洲球會賽事於2024/25年球季起改革，分為三級：

第一級：由東亞及西亞各12隊組成，分組賽每隊在所屬區域進行主場及作客各4場比賽，對戰8支球隊，每區最佳8隊晉身16強；16強為主客制，八強至決賽為一場過賽會制。



第二級：由32隊分成8組，分組賽主客制，小組頭兩名晉身16強；16強至4強為兩回合比賽，決賽一場過。



第三級：由20隊分成5組，分組賽為單循環賽會制比賽，最佳8隊晉身8強；8強至4強為兩回合主客制比賽，決賽一場過。



屆時亞洲賽球會排名將重新以過去8年成績計算，香港很大機會只能參加第二級賽事，取得1席分組賽及1席外圍賽資格。而沙特球會有望取得3張第一級賽事分組賽入場券，也會得到第二級賽事的1個分組賽席位。

意味2024/25年球季起，如果香港球隊要跟C朗交手，就只能寄望艾納斯跌入第二級賽事。