C朗轉會｜新東家艾納斯是何方神聖？C朗效應帶挈IG粉絲暴增逾5倍

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）在2022年最後一天，宣布離開歐洲球壇，加盟沙特阿拉伯的艾納斯，職業生涯展開新一頁。究竟這隊來自沙特的勁旅是何方神聖，與C朗共事的同事又是何許人呢？



C朗拿度與沙特球會艾納斯（Al-Nassr）早已扯上關係，如今終於成事，這名37歲的葡萄牙超級球星正式來投，由歐洲主流聯賽轉戰中東，據報C朗年薪高達2億歐元。

當C朗拿度宣布加盟艾納斯後，這支沙特阿拉伯球會突然間人氣急升，官方Instagram由原本的約90萬的追隨者，已暴增至超過500萬，狂升超過5倍，而官宣C朗加盟的貼文，更有超過2700萬個讚好。

到底艾納斯是何方神聖？除了有錢還有什麼？就讓我們一同認識這沙特球會。

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艾納斯Instagram追隨者狂升5倍。（Instagram截圖）

C朗新東家何方神聖？

位處於沙特首都利雅得的艾納斯，在1955年成立，是沙特聯賽傳統勁旅，史上曾9度封王，在今季沙特聯賽，艾納斯暫時以7勝2和1負排次席。

艾納斯曾經在1997/98球季，贏得亞洲盃賽冠軍盃（亞冠盃前身），隨後再在亞洲超級盃擊敗浦項製鐵，奪得2000年的世界冠軍球會盃的資格。該屆艾納斯與皇馬及哥連泰斯同組，最終分別不敵以上兩大勁旅，幸好擊敗摩洛哥的Raja Casablanca，未至於空手出局。

不過，自從亞洲頂級球會賽事改制成現今的亞洲聯賽冠軍盃後，艾納斯就未曾高舉冠軍獎盃，加上近年稍為戰績下滑，今季亦沒有亞冠資格。最接近冠軍的一次，就是2021年，艾納斯殺入4強，可惜不敵最終冠軍、同樣來自沙特的希拉爾。

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艾納斯在2000年曾經與皇馬在世界冠軍球會盃交手。（資料圖片／Getty Images）

C朗隊友有國腳都有熟悉臉孔

沙特聯賽有外援限制，每隊最多可以「註8出7」（註冊8名外援，每場最多同時派7人披甲）。艾納斯陣中不乏熟悉的臉孔，相信有留意中超的球迷也認識塔利斯卡（Talisca），這名巴西中場曾效力廣州隊，在中超打滾3季，更被中國球迷稱為「廣州塔」。

塔利斯卡曾在中超打滾，更被稱為「廣州塔」。（資料圖片／Getty Images）

艾納斯陣中有不少國腳級球員，今屆世界盃踢出驚喜的沙特阿拉伯，亦有6人來自艾納斯。有份出戰世盃的，還有阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar），這名喀麥隆隊長曾射破巴西大門，助國家隊創造歷史。另外，當然有經驗老將，如曾效力拜仁慕尼黑的古斯達禾及哥倫比亞國腳奧斯賓拿。

艾納斯加上C朗後，這個陣容在沙特更加豪華，毫無疑問是劍指各項冠軍，尤其是亞洲最高球會榮譽——亞冠盃。不過，艾納斯尚要努力爭取下屆亞冠盃的參賽資格，且看C朗的加盟，能否助他們重返亞冠。