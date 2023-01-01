C朗轉會｜未官宣已現球衣搶購潮　球迷寄厚望：C朗能提升沙特足球

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）轉會沙特阿拉伯球會艾納斯（Al-Nassr），在歐洲球壇遭口諸筆伐、指他「只為錢」，但在沙特，C朗空降一夜炒熱了足球氣氛，引來球衣搶購潮。



歐洲球壇對C朗轉會艾納斯的反應普遍都較負面，球評加歷查更直言：「從某些角度而言，這是他的悲傷結局——兩名最偉大的足球員美斯和C朗之中，C朗的生涯竟在與摩根的訪問中結束了，而美斯則贏得了世界盃。」

在傳聞多時後，C朗最終加盟艾納斯。（路透社／Al-Nassr FC）

不過對於沙特球迷而言，這絕非什麼悲傷結局，C朗更為他們帶來期待和快樂。法新社訪問了求購波衫的球迷Abdulmohsen al-Ayyban，他對C朗寄予厚望，道：「我們在見證歷史時刻，相信這宗轉會能令沙特足球更上層樓。」另一位受訪球迷Nayef則道：「我一直希望艾納沙能收購世上最好的球員，接下來，我必定每場比賽都親身觀看！」

球迷的興奮，也反映在他們的行動上。阿拉伯媒體《阿拉伯新聞》報道，雖然艾納斯在周六才正式宣布C朗加盟，但大批球迷早在周五晚已湧到位於沙特首都利雅得的球會商店，希望盡快買到C朗的7號球衣，當地一片歡騰，店長Abdulqader向法新社道：「從未見過這樣的境況。」報道指前來搶購的除了沙特人，還有中國、埃及和黎巴嫩公民。

有成功買得C朗球衣的球迷展示戰利品。（路透社）

《阿拉伯新聞》採訪了其中一位最早到達商店的球迷艾贊杜（Al-Jandal），他透露自己住得比較近商店，在比較可信的國際媒體都報道了C朗轉會的消息後，便決定即時趕去買球衣，「當時已有很多球迷排隊，職員也告知了球衣什麼時候才會發售、還有未來幾日的服務時間。」

到周六官宣後，湧往商店的球迷更多。報道指，艾納斯的主場球衣一件索價300沙特阿拉伯里亞爾（約623港元），由球會網上商店可見，球衣已斷碼，只剩下較大的碼數，未來供應或會更緊絀。