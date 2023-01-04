C朗加盟沙特艾納斯首場記招　稱「說沙特聯賽差的人只是未看過」

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）加盟沙特阿拉伯球會艾納斯（Al Nassr）後，1月4日舉行首次記者會。他透露自己此前婉拒過巴西和澳洲等地的球會邀請，又大讚沙特聯賽水準高，稱「說沙特聯賽差的人只是從未看過沙特聯賽」。



C朗在首都利雅得艾納斯的主場Mrsool Park球場舉行記者會。他表示自己在歐洲的工作已結束，踢過多間大球會並贏盡一切，揚言不會重返歐洲效力，又透露歐洲、巴西、澳洲、美國和葡萄牙此前都有球會斟介他，但他都一一拒絕。

談及轉戰沙特聯賽的目的，C朗表示他要接受新挑戰，要給予這個國家和足球新的視角，發展足球外也希望推進這國家發展，並對作出這重大決定感到光榮。

對於外界批評，C朗形容自己是獨一無二的球員，因此合約也是獨一無二，認為這是正常的。他表示不會在意外界的聲音，又指沙特聯賽十分具競爭力，「說沙特聯賽差的人只是從未看過沙特聯賽」。他稱已準備好在這裏比賽，並感到快樂，如教練許可的話，1月5日的比賽就想披甲。

C朗完成記者會後，先前往更衣室與新隊友見面，再穿起球會的黃藍球衣，到有2.5萬個座位的球場接受球迷歡迎。他在多個足球上簽名，然後踢給球迷，球迷則一直呼喊他的名字，氣氛十分高漲。

C朗早前在卡塔爾世界盃期間遭英超球會曼聯炒魷後，到大除夕（12月31日）宣布正式加盟艾納斯，簽下2年合約，傳年薪達1.77億英鎊，收入冠絕球壇。