英聯賽盃｜三笘薰建功助白禮頓淘汰阿仙奴　車路士熱刺齊下馬

英格蘭聯賽盃第三圈，英超各隊分途出擊，3隊倫敦的「BIG 6」球隊齊齊出局。



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在英超高踞榜首的阿仙奴，主場迎戰白禮頓，主帥阿迪達今仗派出副選出戰。兵工廠上半場由尼基迪亞先開紀錄，其後倒戈的韋碧克在禁區內被阿仙奴門將海恩（Karl Hein）撲跌，韋碧克親自操刀12碼中鵠，27分鐘追成1：1平手。

白禮頓半場隨即「撳掣」，換入哥斯及三笘薰，這名日本國腳禁區內一控熨射破網，連續兩仗有進賬，加上蘭普堤（Tariq Lamptey）以速度殺入禁區窄角度起腳，助白禮頓奠定3：1的勝局。

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三笘薰狀態大勇，今仗再度射破阿仙奴。（Getty Images）

另一場第三圈賽事，上演「雙藍會」，由曼城主場對車路士，「藍月亮」在下半場初段5分鐘連下兩城，由馬列斯的罰球先開紀錄，其後艾華利斯門前「執雞」，助曼城兩球淘汰車路士。

早前接受肩膀手術的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），今仗傷癒復出，下半場入替，對英格蘭出戰世界盃必定是好消息。

傷癒復出的加雲菲臘斯下半場入替。（Getty Images）

另一支倫敦「BIG 6」熱刺也難逃一劫，面對英超榜尾的諾定咸森林，連格今仗發威，貢獻一射一傳，助森林兩球淨勝熱刺，同時攻入加盟以來首個入球。

連格終於攻入加盟諾定咸森林後的首球。（美聯社）

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