英超小結｜曼城失分　天助阿仙奴鞏固榜首優勢　能否破荒還看一月

英超今輪「踢足一年」，由2022踢到2023，「BIG 6」僅得3隊報捷，高踞榜首的阿仙奴飽吃驚風散下力克白禮頓，緊隨其後的曼城失分，兵工廠拉開7分優勢，更出現英超封王的吉兆。縱然如此，一月的地獄賽程才是對阿仙奴真正的考驗。



阿仙奴對上一次稱霸英超，已經是2003/04不敗封王的一季，已經近20年未曾在英超登頂。由阿迪達帶領的兵工廠，今季表現醒神，即使加比爾捷西斯世界盃後重創，依然未能削弱阿仙奴的銳氣。

在英超位列次席的曼城，主場面對愛華頓，雖然夏蘭特再有進賬，但不足以在主場帶走3分，被「拖肥」力保和局，以1：1完場；排第3位的紐卡素同時出戰，主場對列斯聯，結果兩軍互交白卷，同樣失分收場。

英超｜夏蘭特再建功都徒勞 曼城主場失分遭愛華頓追平1：1

夏蘭特有進賬，可惜未能為曼城全取3分。（Getty Images）

英超「二哥」﹑「三哥」齊齊失分，彷彿是天降大禮予緊接登場的阿仙奴，今輪作客白禮頓，日本國腳三笘薰末段建功，幸好被VAR推翻入球，兵工廠才以4：2驚險全取3分，進一步鞏固榜首的優勢。

英超︱阿仙奴榜首拉開7分仍冷對奪冠機會 紐卡素第3位終結2022年

英超｜阿仙奴作客4比2擊敗白禮頓 榜首優勢擴大至七分

阿仙奴驚險擊敗白禮頓，繼續高踞榜首。（Getty Images）

阿仙奴16輪聯賽中，錄得14勝1和1負，以43分高踞榜首，除了7分領先曼城外，更出現奪冠的吉兆。阿仙奴是英格蘭頂級聯賽史上，第6支16輪至少贏得14場的球隊，翻查往績，其餘5隊最終同樣封王。另外，當改制至勝仗有3分後，16輪至少有43分的球隊，奪冠同樣「無甩拖」，4隊全數封王。

過往4隊16輪取至少43分的球隊：

1960/61球季：熱刺（46分）

2005/06球季：車路士（43分）

2017/18球季：曼城（46分）

2019/20球季：利物浦（46分）



利物浦在2019/20球季16輪取得46分，最終同樣奪冠。（資料圖片／Getty Images）

若根據以上兩項類近的數據而言，阿仙奴今季奪冠率高達100%，似乎天命所歸，兵工廠勢要打破近20年的冠軍荒。不過，「紀錄是用來打破的」，英超至今只踢16﹑7場，阿仙奴難言穩奪冠軍，所以不少「槍迷」的口徑一致：「睇定啲再算！」

英超未到半程，即使不少數據向好，阿仙奴難言穩奪冠軍。（Getty Images）

一月地獄賽程 阿仙奴不是獨行！

除了是期望管理，看畢阿仙奴一月賽程，就明白為何「槍迷」有「睇定啲」的想法。兵工廠未來3場聯賽絕不易應付，周二（3日）深夜先在主場鬥紐卡素，其後在「北倫敦打吡」作客熱刺，主場對曼聯將會是一月最後一場聯賽。即使在榜首有7分優勢，但未來3仗全是硬仗，有機會領先優勢在今月後化為烏有。

不過，奧迪加特﹑布卡約沙卡及馬天尼利等一眾阿仙奴骨幹愈踢愈順，以現時的勢頭，看來是另外3隊比阿仙奴擔心。此外，其實曼城的賽程亦不易應付，硬撼車路士﹑曼聯及熱刺，與阿仙奴的賽程難度不相伯仲。

曼城本月的賽程同樣難踢。（路透社）

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