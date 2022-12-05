世界盃2022｜史達寧寓所再遭入屋行劫 突離英格蘭大軍返回倫敦
撰文：趙子晉
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繼賓韋特後，英格蘭足總於對塞內加爾一仗前宣布，史達寧需要處理家事而離開英軍大軍。根據英媒報道，史達寧的寓所日前被入屋行劫，而英格蘭主帥修夫基證實史達寧已經返回倫敦，未知8強戰能否趕及歸隊。
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早在英格蘭對塞內加爾開賽前不久，英格蘭足總透過社交網站宣布，史達寧（Raheem Sterling）因處理家事，將無法在今仗披甲，幸好無阻「三獅兵團」輕鬆取勝，晉級8強。
縱然英軍官方沒有透露史達寧離隊的原因，但根據英媒報道，史達寧在薩里郡（Surrey）的寓所，周六晚（3日）遭賊人入屋行劫，根據英國《太陽報》消息指，當時史達寧的未婚妻，與兩名兒女也在家中。
引述《太陽報》的消息人士指，史達寧的未婚妻受驚過度，全家也留下了陰影，估計損失了價值30萬鎊的腕錶。
戰畢對塞內加爾一仗後，主帥修夫基出席記者會時證實史達寧的離隊消息，並對此表示體諒，「當家庭有事發生，足球當然不是最重要，我們要給予他（史達寧）空間，我們會留意事態的發展。」修夫基未有提及史達寧能否在周六（10日）深夜歸隊，出戰鬥法國的8強戰。
史達寧已並非首次被「爆格」，有3名賊人在2018年曾經闖入他在柴郡的寓所，幸好賊人其後被落網，想不到如今再遇不幸事件。
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