西貢行山｜荔枝莊上大山峒路途又陡又密 登冷門高塘山賞隱世美景
撰文：山水小組
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今日又去荔枝莊。上月去小塘，經一擔柴、牛過路上擔柴山後，落南山洞。看到地圖顯示有一條路在斜樓嶺墩北坡，於是便預算把這條山徑定為加料路線。這條路我未走過，應該是一條荒徑吧？當日花了太多時間在一擔柴，到南山洞時已沒有氣力了，結果只是在那條路的路口看一看，沒有加料，有點可惜。
（出發日期：2022年11月16日 ）
今日決定探這條路。去南山洞，最方便是乘渡輪到荔枝莊。
▼按圖看清路線及沿途風景，荔枝莊起步，南山洞上大山峒頂，再落猴塘溪👇👇👇
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落山較容易，半小時便從大山峒走到猴塘溪。有點累，便在猴塘溪大休。大休廿分鐘。十一點五十分又再起步。離開澗道，走到嶂上郊遊徑。走到郊遊徑，對面便是上高塘山的路口。
▼按圖看清路線及沿途風景，上高塘山頂，再沿古道回落山👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】