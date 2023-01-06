行山｜流水響水塘落羽杉轉紅　小巴班次頻密　郊野公園導賞員駐場

流水響水塘的落羽杉近日變紅，就算是閒日，也吸引大量行山人士及攝影愛好者觀賞。香港郊野公園在社交網站呼籲，請行山人士使用公共交通工具或步行前往流水響水塘，注意郊遊禮儀，帶走自己的垃圾。郊野公園每日會安排生態導賞員駐場，介紹落羽杉及流水響水塘歷史。



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記者今（6日）早從粉嶺港鐵站搭專綫小巴52B前往流水響。在早上10時，粉嶺的小巴站約有30人排隊，但52B小巴班次很密，約5至10分鐘一班，比其他路線密得多。往流水響的小巴開了3班，也未見有一班往鹿頸的小巴，而往鹿頸的人龍其實更長。

在落羽杉轉紅季節的一個周五早上，約30人排隊等小巴入流水響。（顏銘輝攝）

52B小巴的總站是鶴藪，但往流水響的遊人不用擔心何時叫「有落」，因為駛到流水響道及鶴藪道的迴旋處，小巴會停車，提醒遊人下車，通常大半車人都是去流水響的。

52B小巴以鶴藪為總站，途經流水響道及鶴藪道的迴旋處，讓往流水響的遊人下車。（顏銘輝攝）

好心的小巴司機更會像導遊一樣，指示遊人行往流水響水塘的方向。行往流水響水塘的馬路上，人流絡繹不絕。在閘口前，路旁泊滿車。有村民在馬路旁擺檔，出售飲料、豆腐花及農產品。

在入去流水響水塘的馬路，沿路泊滿車。（顏銘輝攝）

有村民擺賣農產品及飲料。（顏銘輝攝）

先行至流水響水塘的水壩，可以遠眺對岸的落羽杉。那兒已經堆滿人，人人爭取好位置，希望拍攝「天空之鏡」。沿塘畔山徑走往落羽杉的區域，每逢有望到落羽杉的林隙，都有拍照的人，而觀景台當然擠滿人。有郊野公園的導賞員在山徑舉住「不要攀爬」的警告牌，呼籲遊人不要為打卡攀爬樹藤。

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郊野公園提供自然導賞的服務。（顏銘輝攝）

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塘邊的落羽杉區域人流最密集，每棵掛住紅葉的落羽杉，都成為人們的打卡點。郊野公園日前在社交網站表示，位於八仙嶺郊野公園流水響的落羽杉都慢慢換上紅葉新裝；直至下月5日，每日都會有生態導賞員駐場，提供解說，介紹落羽杉及流水響水塘歷史。

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郊野公園提醒遊人，注意郊野禮儀，請使用公共交通工具或步行前往流水響，請勿攀爬，屈曲樹枝或者搖晃樹幹影相，希望行山人士善用觀景台及山徑，不要自行亂開路，而且帶走自己的垃圾。

流水響水塘在閒日都人山人海，相信周末會更加熱鬧。（顏銘輝攝）

記者中午12時離開，行回去迴旋處等候小巴，人龍維持20至30人，小巴班次頻密，等多一班車就能上車。預計今周末流水響的人流會更多，交通可能更加繁忙，請有意到流水響的山友注意。