米赫洛域離世：當世球王也無法媲美的死球專家　曾演罰球帽子戲法

米赫洛域（Sinisa Mihajlovic）因白血病與世長辭，終年僅53歲。

在現今球壇死球專家越來越少下，這位塞爾維亞罰球王的離去，令人更添惋惜。



今屆世界盃只得3個罰球直接射入，相較上屆少了一半，英格蘭罰球專家查比亞上屆對克羅地亞時射入了一球，暗暗地埋怨今屆比賽用球略為輕了一點，球速雖然可以更快，但也較難控制。

射入3個罰球的話，米赫洛域試過只用了一場便做到。

米赫洛域是一代死球專家。（Getty Images）

說的是1998/99球季——當時效力拉素的米赫洛域在對森多利亞一仗單憑罰球便大演帽子戲法，帶領球隊以5：2獲勝。第一球在禁區頂，米赫洛域用較柔的方法處理，輕輕一「熨」，皮球便飛向門將的左手邊入網；第二球稍微遠一點，米赫洛域也稍微踢得大力少許，然後皮球同樣飛向門將的左手邊入網；第三球大概離門三四十碼，這次米赫洛域左腳大力一轟，皮球帶強勁側下旋直飛門將右邊網窩。

歷來只有5名球員能在一場比賽中以罰球連中三元，連美斯、碧咸、費高、卡路士等眾多死球專家都做不到。

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米赫洛域腳力驚人，其罰球曾經「省」中德國名將奇連士文，令後者肋骨斷裂；就算在練習時他也腳腳七注，效力國際米蘭期間，他的罰球被列高巴用腳擋到，列高巴後來發現自己的足踝原來已骨折。今屆世界盃墨西哥的路爾斯查維斯射入過一記漂亮罰球，離門30碼外直射死角破網，皮球時速達121.69公里；但米赫洛域那時的罰球速度，時速動輒都160公里以上。

米赫洛域（右）曾效力羅馬、森多利亞、拉素和國際米蘭等球會。（Getty Images）

有個傳聞說，米赫洛域小時候很愛在家練習罰球技巧，而瞄準的目標竟是車房的大閘，結果其父每幾個禮拜便要維修。這段軼事無從稽考，但米赫洛域倒真的說過自己很愛罰球這回事，「我踢足球就是為了射罰球。我其實不算很喜歡足球，但愛死了射罰球。對我來說，罰球本身就是足球；如果沒有罰球這回事，我應該不會踢足球了」。

米赫洛域曾帶領貝爾格蘭萊德紅星贏得歐冠盃（歐聯前身），那時他身邊的隊友是普辛尼基、沙維斯域、祖高域等好波之人，但如果講到處理死球，還是以他為主；他在1991/92球季單季入了15球，是職業生涯最高。

對米赫洛域而言，足球最大的樂趣便是射罰球。（Getty Images）

他之後便投身意甲，效力過羅馬、森多利亞、拉素及國際米蘭等，至今還以28球保持意甲射入最多罰球（與AC米蘭名將派路並肩）的紀錄；司職中堅的他，職業生涯射入了66球，其中罰球便佔了43個。

如果說美斯與C朗拿度在爭奪球壇G.O.A.T. （ Greatest Of All Time），但單就罰球這一項，相信米赫洛域也可與一眾死球專家爭一日長短；不過，他或許寧願在天堂上跟馬勒當拿比個高低吧。