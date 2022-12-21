意大利名將維埃里傳病危　87歲母赴倫敦探望　泰利連環發文︱足球

意大利一代名將維埃里（Gianluca Vialli）傳出病重消息，當地媒體報道，他的87歲母親趕赴倫敦探望這位正與胰臟癌搏鬥的昔日巨星。



意大利一代名將維埃里（Gianluca Vialli）傳出病重消息。（Getty Images）

58歲的維埃里曾效力意甲球隊森多利亞和祖雲達斯，1996年轉戰英倫加盟車路士，1998年兼任領隊，當上球員兼教練。1999年掛靴後繼續帶隊，直到2000年離任。一年後他出任次級聯賽屈福特主帥，惟戰績未如理想一季後離任。

2018年11月，維埃里自揭經歷一年抗病療程後，成功從胰臟癌中康復。森多利亞舊隊友文仙尼（Roberto Mancini）2018年接過意大利國家隊帥印後，找來一班舊日好兄弟拍住上，維埃里擔任代表團團長，林巴度（Attilio Lombardo）、艾雲尼（Alberico Evani）、盧斯亞利（Giulio Nuciari）和沙辛奴（Fausto Salsano）擔任助教，巴查拉（Massimo Battara）擔任守門員教練。他們全在上世紀80或90年代效力過森多利亞。

80至90年代一眾森多利亞球員齊集意大利教練團，為國家取下2020歐國盃。（Getty Images）

他們成功帶領意大利贏得2020歐洲國家盃冠軍，無奈原班人馬未能領軍晉身2022世界盃決賽周。維埃里的抗病路途反覆，2021年12月胰臟癌復發，至上星期甚至要卸下意大利國家隊教練職務，專心治病。

意大利《晚郵報》報道，他的87歲母親Maria Teresa和兄弟Nino上周末從意大利飛往英國探望，更令人擔心維埃里病情。

泰利再發文為維埃里送上祝福。（Twitter）

自從維埃里去年底癌症復發，各界持續為他送上祝福，近日他病情轉差，12月15日車路士前隊長泰利（John Terry）發文支持這位舊上司：「向維埃里送上我的愛和祝福，這男人給我初次上陣機會並信任我。」

至英國時間周三凌晨泰利再發新帖，「Luca（維埃里小名）要撐住、繼續戰鬥，我們全部都想念你，向你送上我們的愛、力量和祝禱。」

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維埃里球員年代在森多利亞和祖雲達斯，已贏盡意甲、意大利盃、歐聯、歐洲足協盃和歐洲盃賽冠軍盃等各大錦標，他是當年意大利其中一位最優秀的前線球員，轉戰車路士仍贏過足總盃、聯賽盃和歐洲盃賽冠軍盃，期間升任球員兼領隊，連贏多項盃賽。

較為可惜的是，他的國家隊生涯夥拍巴治奧、馬甸尼、巴里斯等一班天才橫溢的巨星，1990年世界盃只得令人失望的第三名，成為這黃金一代的遺憾。維埃里1985至1992年留下59次代表意大利，攻入16球的記錄。