港超聯︱大埔球迷組織停打氣　批管理層欠尊重　球會：有人講粗口

港超聯和富大埔足球隊的球迷組織「12th 綠戰士」，昨（6日）突然宣布即時起停止打氣，源於球會管理層對球迷欠尊重。大埔秘書長陳平今（7日）回應事件，認為球迷組織不代表所有球迷，並指出有人「講粗口」，影響其他球迷。



和富大埔經歷勇奪港超後自降、在次級聯賽打滾兩季，今屆終再度升超，惟開季表現欠佳，已錄6連敗；近數仗賽後，部份球迷曾向球隊發出噓聲。

然而大埔球迷組織「12th 綠戰士」周五（6日）在社交網站上表示，因球會管理層對球迷缺乏尊重、干涉球迷行為，決定從即時起停止為大埔的比賽打氣。聲明中特別提到，球迷賽後以自己的方式表達不滿，卻未獲部分球會管理層理解，「冠以『不支持球隊』、『令教練球員難受』之名，加以口誅筆伐。」

大埔周六（7日）於香港仔運動場出戰菁英盃分組賽鬥冠忠南區，球隊早已出局。現場所見，有職員在比賽前1小時曾掛起打氣旗幟，但隨後被數名「綠戰士」成員收起，他們一改坐在看台最前方的慣例，改到觀眾座上方睇波，令大埔球迷區看起來有點冷清，與南區打氣區形成強烈對比。

今場比賽的大埔球迷區相對冷清。（袁志浩攝）

和富大埔秘書長陳平今日亦有現身球場，他坦言不清楚球迷組織的行動，但知道對方跟球會職員曾交換意見。「主要因為好多校長帶中小學生入場，認為球迷講這麼多粗口不能接受。主要視乎我們的指令（勸球迷減少講粗口）是否合理，合理的話，球迷要尊重；不合理就跟我們說，無需要用對着幹的心態去面對。」

大埔足球會秘書長陳平。（資料圖片）

「綠戰士」的聲明在網上獲不少本地足球專頁或球迷組織轉發，有人強調「沒有球迷，足球什麼也不是。（Football without fans is nothing）」。

陳平同意球迷能提高球員士氣、佔球隊一重要席位，但認為「綠戰士」不代表所有球迷，「（採取行動）沒有意思，我們不太介意。我們一直呼籲大量學生入場，但這些主力球迷（綠戰士）會對其他球迷構成很大影響，當另一些球迷不能接受，我們也要尊重，兩者要做平衡。」

大埔的主場比賽過往一向氣氛熱烈。（資料圖片）

有份入場的「綠戰士」成員Roy回應陳平，指球迷組織無法控制、也不評價個人行為（講粗口）。他強調，「綠戰士」行動非針對球會老闆，出發點也是希望球隊表現變好，或作出調整；並向管理層表達立場，想對方聆聽球迷想法，「我認為他們不懂何為足球。」

被問到未來會否將行動升級，Roy認為目前已有一定效果，「外界覺得大埔球迷很熱情、打氣好有氣氛，現在變成這樣，已經是衝擊。」他希望球會能給予實際的回應，「至少管理層理解球迷、找我們討論，着手去處理事情，尊重我們就足夠。」陳平則稱，會找相關職員再與球迷溝通。

大埔在這場菁英盃憑守門員謝家強神勇表現，1：0擊敗南區，眾人賽後答謝球迷。（袁志浩攝）

大埔隊長陳曉鋒則在社交網站上表示，球隊經歷低潮，任何人都責無旁貸，「在你們（球迷的）角度絕對明白，但希望大家給我們時間，我們一定會以成績報答你們。始終（今季）很多新合作，包容，體諒。」