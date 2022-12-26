高級組銀牌︱流浪負東方　李輝立怒轟外援：請他們來幹什麼？

高級組銀牌昨日有傑志率先殺入決賽，今日「拆禮物日」（26日）上演另一場準決賽，最終東方小勝流浪1：0殺入冠軍戰。

流浪今仗上半場最後一刻仍堅持把前鋒亞加斯圖換走，賽後總監李輝立向包括他在內的巴西外援開火，認為該等球員態度跟表現都不能接受。



東方跟流浪今季兩度交手都互交白卷，流浪首席射手祖連奴上場領紅停賽，打亂部署，球隊改派另一外援簡古爾，也起用法蘭度跟基藍馬兩名高大守衛。東方則有蘇超赫斯青訓出身的新兵鐘樂安首度亮相，司職中堅的他令馬高斯獲「放生」推前一格。

東方針對流浪中場大腦林嘉緯部署，上半場於中圈附近開始壓逼，令流浪只能大腳長傳找中鋒亞加斯圖，但這名巴西外援屢次斷纜。流浪教練團明顯不滿亞加斯圖表現，上半場補時1分鐘都要換入林學曦頂替。

亞加斯圖（右）今場表現乏善可陳。（袁志浩攝）

兩隊上半場都有黃金機會，東方10分鐘有鐘樂安接應蔡立靖左路傳中，頭槌攻門被擋出底線；7分鐘後巴杜姆近門撞射，又被梁興傑橫身撲走。流浪最接近入球一次發生在25分鐘，姚浩明右路傳中，林遼太跳頂又過不到葉鴻輝十指關。

林遼太跳頂幾乎考起葉鴻輝。（袁志浩攝）

換邊後東方終打破僵局，47分鐘，東方後場大腳斬前，孫銘謙用速度壓過姚浩明，再扣大位左腳傳中，巴杜姆小禁區附近加一腳破門成1：0。流浪之後以基藍馬「客串」前鋒，嘗試高空轟炸，劉智樂兩次精準傳中，林學曦與簡古爾都頂高，結果東方一球小勝流浪，打入決賽，會於大年初一或初二上演的決賽跟傑志爭冠。

孫銘謙助攻巴杜姆奠勝。（袁志浩攝）

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李輝立：後悔太依賴外援

流浪下半場以德國籍的簡古爾、兩名亞援跟一班華人迎戰東方，表現絕不失禮，總監李輝立透露，已透過巴西裔的法蘭度向數名巴西外援（亞加斯圖、祖連奴、賈思浩）傳話，「叫班巴西人放假，放到他們想踢為止，下一場菁英盃我不會用他們，也不想見到他們。就算想踢，我也要考慮是否派他們出場。」

其實亞加斯圖曾於2020/21年球季效力流浪，球隊今季跟另一巴西前鋒大衞巴拉解約，11月再邀請亞加斯圖回巢，但他至今披甲3場，仍未有進賬。

標準流浪總監李輝立後悔自己太依賴巴西外援。（袁志浩攝）

李輝立道：「他今場一次波都未掂過，華將很慘，拿到波傳上去又失（控球權）。這些外援來到香港完全沒表現，態度也不能接受，一個自己申請出場（祖連奴上仗領紅），一個最重要時刻受傷（賈思浩），那我請外援來港、搞波來幹什麼？Shame（羞恥）！」他後悔自己太依賴外援，「不如用華人去踢，我們自己的華將也可以，也是令人驕傲的。」

流浪華人球員下半場表現絕不失禮。（袁志浩攝）

至於東方在今季調整人腳下仍能殺入決賽，功臣孫銘謙相當興奮，「很開心達成了全隊的目標，雖然贏得辛苦，但大家仍付出100%。」

他認為，今場賽果證明現有陣容仍有能力跟強隊競爭，希望對傑志時仍可發揮出水準，「這會是一場很不錯的挑戰，我們要再努力才可贏波，會盡力爭冠，享受農曆新年間踢決賽的氣氛。」