賀歲盃連續第四年取消　盃賽決賽頂上檔期　足總明年中邀外隊訪港

本地球圈農曆新年傳統賽事賀歲盃，將連續第四屆取消。



香港足球總會行政總裁譚秋朗，今在出席賽馬會傑志中心第二期擴建開幕儀式時透露，2023年1月的兔年賀歲盃將連續第4年取消，檔期由今屆高級組銀牌決賽戲碼頂替。

譚秋朗指，本想為銀牌決賽安排特別活動，刺激氣氛，但籌備時間太短而告吹，而目前決賽日期仍未有定案。

「若年初一舉辦就會在香港大球場；年初二就旺角大球場，會待決賽球隊誕生後，由他們去決定。政府剛放寬球場入座率，希望（對入場人數）有幫助。」銀牌準決賽將於聖誕節及拆禮物日上演，傑志會先對理文，標準流浪就跟東方爭入冠軍戰。

香港對上一次舉辦賀歲盃是2019年，當時有費蘭度托利斯坐鎮的日職球隊鳥棲砂岩來港參賽。（資料圖片／李澤彤攝）

譚秋朗在上月中已表示，港足明年3月會出外友賽，6月回主場出戰。他今透露就3月份友賽，已跟南亞球隊接觸，6月份除邀馬來西亞訪港，也會多約戰一支西亞國家。

他表示，正跟主教練安達臣籌備新計劃，增強港隊能力及球員質素，「港隊跟亞洲盃列強還有一些距離。（是否會考慮召攬海外合資格歸化香港的球員？）這方面未有定案，但我們會從多方面去想。」

譚秋朗另稱，正考慮舉辦不同球賽跟活動予香港市民，未來兩至三個月內會有新消息，更反問記者「如果日本隊嚟好唔好」，指正透過中間人查問日本隊或球會來港的可能性，也不排除邀約歐洲球隊。