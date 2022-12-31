港超聯︱傑志公布前希臘國腳離隊　效力短短3個月僅披甲6次

撰文：袁志浩
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港超聯球隊傑志今（31）日公布，僅效力3個月的前鋒文尼亞斯離隊。

32歲的前希臘國腳文尼亞斯（Michail Manias），今年9月底才加盟傑志，取代港足前鋒安永佳穿上8號球衣，被球迷寄望或能減輕41歲黑山射手丹恩奴域的重擔。

不過身高1.89米文尼亞斯，最終僅為「藍鳥」6次上陣，包括兩場菁英盃，取得4入球1助攻。傑志在聲明中感謝文尼亞斯過去的貢獻，並祝願對方有更好的前程。

傑志會長伍健早前透露，球會正斟介前國腳級、「高價、高水準」的中前場球員加盟，希望能加強攻力，為未來有機會再戰亞冠做好準備。

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