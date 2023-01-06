港超聯︱前香港足球先生伊高沙托尼投傑志　朱志光：他已證明能力

本地班霸傑志今日（6日）公布，簽入前香港足球先生伊高沙托尼（Igor Torres Sartori），這位29歲巴西翼鋒將穿起8號球衣。



傑志早前跟曾效力西甲的巴爾拿、希臘前國腳文尼亞斯解約，今簽入巴西翼鋒伊高沙托尼，是繼基爾頓、米基爾、艾里奧、保羅等後，隊中再添森巴裔球員。

伊高沙托尼重返港超加盟傑志，穿上8號球衣。（傑志提供）

伊高沙托尼是J-League名將鹿島鹿角艾仙度之子，在巴西名門法林明高出身的他，2017年來港加盟和富大埔，在2018/19年球季憑出色表現協助這支地區球隊，首度問鼎港超聯賽冠軍。他在該季尾更同時榮登「香港足球先生」、「最受球迷歡迎球星」、「球員之星」及「最佳十一人」，成為「四料足球先生」。

重溫伊高沙托尼昔日專訪：

伊高沙托尼當年全季以球王級表現，帶起整條大埔的鋒線，多次在球隊危難時挺身而出奠勝，助球隊拿下港超冠軍。（資料圖片/高詩琦攝）

然而大埔在翌季自降甲組，伊高轉往內地發展，先效力另一港超球隊富力R&F，再在2021年轉投中甲梅州客家，為球隊上陣33場，貢獻6球、11助攻，幫球隊以聯賽亞軍身份升上中超，但最終不獲留用。伊高上年中獲日乙球會甲府風林招手，但僅5次披甲共100分鐘，錄得1球進帳，今再轉投「藍鳥」，尋找職業生涯第二個高峰。

伊高沙托尼在2018/19年球季成為「四料足球先生」，及後即被富力簽走。（資料圖片）

朱志光：期待產生化學作用

「藍鳥」主教練朱志光認為，伊高沙托尼在大埔跟富力時，已證明過自己的能力。「我覺得他很適合傑志的踢法，期待他與一眾攻擊球員產生化學作用。」

而伊高沙托尼就對重返香港感到高興，「暫別香港後，我在外地獲得的經驗，幫助我成為更好的球員。傑志是一支爭取勝利的球隊，我已準備好協助他們達成目標。」

傑志會長伍健早前透露，正斟介一位「高價、高水準」的中前場球員。據悉，伊高沙托尼非伍健口中的「前國腳級人馬」，球會仍正與目標人物洽談中。

流浪簽日援 亞加斯圖回巢1個多月即離隊

另外，標準流浪同日宣布羅致日本前小國腳神田夢實，這位去年效力J3球會Y.S.C.C.橫濱的前鋒，將披上44號球衣。

神田夢實出身自札幌岡薩多青訓系統，與前利物浦射手南野拓實同期入選日本青少年國家隊，出戰過亞少盃外圍賽及決賽周並有入球，至2011年亦入選日本U17國家隊集訓營。

流浪同時已跟亞加斯圖、賈思浩提早解除合約，前者11月底才第二度加盟，惟僅1個多月後就離隊。