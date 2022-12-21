港超聯︱傑志再洽高價球星加盟　回應重用入籍兵：沒戴有色眼鏡

賽馬會傑志中心第二期擴建部份周三（21日）正式開幕，會長伍健透露球會投資超過1億元，並正洽談高價球星加盟。



傑志中心第二期設施包括獲亞洲足協認可為「亞洲卓越醫療中心」的「香港中文大學醫務中心＠傑志」，及運動營養學餐廳「傑志膳房」。傑志會長伍健透露，為整個中心投資約1.5億港元，當中馬會資助一半（7500萬）；另第二期擴建連同裝潢及添置器材，再花費3000多萬港元。

伍健強調，中心雖然首要供傑志（包括男、女子隊及梯隊）使用，但公眾必須佔最少30%使用率。他重申球會仍未稱得上成功，「硬件已有，但我們希望不止培養出一個陳晉一，而是十個，可以到西班牙或日韓落班、身體質素、職業態度、狀態都要好。」

傑志中心第二期擴建正式開幕。（袁志浩攝）

伍健回應重用入籍兵批評

「藍鳥」實力於本地球圈數一數二，近日有球迷批評球隊重用入籍兵、缺乏華人面孔。東方主帥盧比度曾明言麾下面對11名『外國人（foreigner）』」；南區主教練鄭兆聰曾希望足總可考慮限制每隊入籍兵人數，拉近聯賽各隊間差距。

對此，伍健透露球會從上而下去看，訂立了一套「亞冠標準」，球員表現達到應有水平，自然有得踢，而不是因為他們的出生地或血統。

「80年代我回港做IT，上司或老闆幾乎都是外國人，但現在大部份已是本地人，因為大家證明到自己。有沒有本地球員能踢得像丹恩奴域、艾里奧一樣？你到了這個水平沒有？周緣德是半個中國人（混血），（實力）可以我便用，曾以行如果可以我便用，我們沒有戴有色眼鏡。」

傑志被批評重用入籍兵。（資料圖片）

巴爾拿離隊因「調整資源分配」 正洽談高價球星加盟

傑志近日宣布，西班牙外援巴爾拿約滿離隊，伍健坦言對方是好球員，但同樣是「好貴的球員」。亞洲足協早前宣布，在2023/24年球季起，外援出場名額會由「3+1」放寬到「5+1（5名外援及1名亞援）」，伍健指「藍鳥」未有跟這位前西甲兵續約，全屬調配資源上的取捨，並不是「縮皮」。

「後防頂得住就可以，我們認為不應把資源集中在防守球員上，而是去找能把皮球放入網的中場前球員，這需要一定的預算。我們判斷巴爾拿不是進攻球員，而是很稱職的防守球員。如果我有無限資源，一定會留下他，很可惜。」

巴爾拿（右）已離開傑志。（資料圖片）

這是否意味41歲的射手丹恩奴域或會在明年6月約滿後離隊？伍健沒有正面回應，僅稱會交由教練團判斷。不過，他表示球會曾「險簽」（即很接近但已放棄簽入）兩名「好叻」的球員，「他們開了一些傑志未曾開過的價」。

而現階段餘下的收購目標，則是一位「高價、高水準」的中前場球員，「前國腳級。（說名字香港人會知道的？）應該是。」記者再追問該球星曾否出戰世界盃或在英超落班，伍健拒絕再回應，僅稱「剛才你們提的問題幾好，（該球員）部份也是這個路數。」