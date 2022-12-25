高級組銀牌︱傑志贈理文四蛋入決賽　39歲黃洋完成給自己的考驗

聖誕節上演的高級組銀牌四強賽，由今季兩支勁旅傑志跟理文對撼，吸引今季暫時最多的2982名觀眾入場。

「藍鳥」終憑巴西外援基爾頓交出兩入球兩助攻，大勝理文4：0，但更令人振奮的是已逐漸退居後備的39歲老將黃洋踢足全場，成為球隊力保不失的功臣。



各項賽事7連勝的傑志，今季唯一敗仗的對手正是理文。「藍鳥」同時收起羅梓駿跟潘沛軒，改派已退居後備的老將黃洋，配合查理史葛、基爾頓跟米基爾，加強中場控制。

理文今仗同樣注重防守，由徐宏傑、馮慶燁、余煒廉組三中堅；並改踢無中鋒陣，僅留艾華頓跟基華尼頓，由亞哥斯達穿針引線。

基爾頓今場交出兩入球兩助攻。（袁志浩攝）

「黃黑兵團」初段先嚐甜頭，一次反擊逼得羅拔圖解圍時失平衡倒地，他情急下於禁區外犯手球，但球證只出示黃牌。艾華頓主理罰球射得太正，保羅單手將皮球托出底線。

傑志之後奪回主導權，查理史葛禁區頂遠射地波僅出界；這位遠射好手17分鐘幾乎再有機會展功架，但被基爾頓截走皮球，球迷傳來一陣嘆息。不過，基爾頓立即引球推進，接連避過顏樂楓及馮慶燁後單刀，再射近柱破網成1：0。

傑志半場已領先到2：0。（袁志浩攝）

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理文失守後，後防遭打亂陣腳，24分鐘余煒廉在沒選擇下被逼放長傳，卻省中米基爾彈後，米基爾追回皮球後橫傳基爾頓禁區內燙射得手，個人梅開二度。米基爾之後再射中柱，理文見勢色不對，35分鐘由加維蘭入替馮慶燁，但未見起色更再傳惡耗，袁皓俊與明加索夫相撞後頭部受傷退下火線。

戰至80分鐘，米基爾接應角球頂入，拉開比數至3：0。在艾里奧拉傷被換走、「藍鳥」多名球員需隊醫入場治理下，下半場補時長達12分鐘，到最後階段，入替袁皓俊的陳嘉豪開龍門球失誤，基爾頓傳予丹恩奴域禁區射入破網，傑志終大勝4：0，會在農曆新年檔期跟標準流浪與東方的勝方爭冠。

傑志殺入銀牌決賽。（袁志浩攝）

39歲黃洋：證明我仲OK

傑志隊長、39歲的黃洋近年不再是必然正選，今季更只6度披甲，包括各兩場菁英盃、聯賽與銀牌。但這位老大哥狀態卻依然，踢足全場超過100分鐘，多次貼身追截基華尼頓及艾華頓兩名快馬，是球隊保持清白之身的功臣。

黃洋透露，教練團一直有跟他商討在隊中的角色，令他保持自信心，「平日球隊陣式中只得一個防中位，機會一定少，盡力做好自己作為後備的工作；但也知道球隊如要變陣踢雙防中，我的經驗就大派用場。」

黃洋今仗踢足全場。（袁志浩攝）

看透世事的大哥坦言跟外界一樣，曾懷疑自己能否跟隊友競爭，或許真的要退下來，「當是一個考驗，今場想告訴大家，我還OK，隨時可以幫助球隊。」黃洋隨口便能說出「藍鳥」過去12年曾拿下23座錦標，似乎早有準備，引起記者好奇，他道：「始終我要鼓勵大家、讓大家知道我們優勢在哪裡。」無論任何情況都先做好自己，正是他的過人之處。

兩軍對上一次交手，傑志主教練朱志光曾指理文踢法相當防守性，形容比賽「內容不精彩，像踢了學界足球」。他今笑言：「今場大家互有攻守，學界都有好的比賽，美國學界有數萬人看。」又稱球員減少了不必要犯錯，勝在夠集中，「比對方更穩陣，自然勝算更高。」

朱志光讚球員今場比對手更集中、更穩陣。（袁志浩攝）

陳曉明談上半場爭議 理文暫未計劃增兵

至於理文主帥陳曉明強調，賽果並不反映雙方實際差距，「我們上半場主導，但把握不到機會，對手個人質素強，我們一次犯錯他們就入一球。落後下我們更難踢，要壓前及換入進攻球員，容易有更多失球。」

羅拔圖上半場犯手球未有被逐，或是今仗轉捩點，陳曉明認為對手犯錯，身為龍門外最後一名守衛並蓄意犯規，球證應罰得更重，「我們三打一，羅拔圖阻止了單刀機會，這是我立場，但球證如何解讀，我不能評論對錯。」

陳曉明指理文現階段沒計劃增兵。（袁志浩攝）

連續於足總盃跟銀牌出局，理文餘下只剩菁英盃跟聯賽可爭，陳曉明勸麾下不要放棄，「目標有時很易達到，或者達不到，我們就要追下個目標。足球就是有人贏、有人輸，今日我們輸，下次可能贏。」

在荷西安祖受傷下，他認為球隊防線捉襟見肘，但重申現階段沒計劃增兵，但會待跟管理層開會後作最終決定。