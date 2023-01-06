C朗拿度招風雨　地標戰因天雨關係延期　登陸沙特後一波三折

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）登陸沙特阿拉伯後，周四晚（5日）本來有望首度披甲，不過萬眾矚目的地標戰，早在賽前已傳出C朗有機會被罰停賽，令28000名球迷撲個空，豈料大家都不用擔心這問題，事關連場波都踢不成。



C朗拿度轉戰沙特阿拉伯後，依然成為傳媒的焦點，繼續注視他在中東的一舉一動。C朗原定有望在周四聯賽首度代表艾納斯出戰，在主場鬥阿爾泰（Al Ta’ee），但賽前已傳出C朗的地標戰有阻滯，事關他有機會需履行被英格蘭足總處罰的兩場停賽，特意購票入場的28000名球迷隨時空歡喜一場。

C朗拿度地標戰有阻滯 艾納斯球迷隨時失望而回｜足球熱話

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即使沙特傳媒指，C朗毋須「坐波監」，但能否披甲亦無人知曉，直至開波一刻才揭盅。不過，答案提早公布，艾納斯在開賽前約兩小時公布，因為大雨而影響球場的電力供應，安全起見，故此球賽延遲24小時至周五晚（6日）上演。艾納斯如常操練，為今仗作好準備。

艾納斯在開賽前約2小時公布，主場賽事因天雨關係而延期。（艾納斯Twitter截圖）

球賽被推遲，C朗與隊友如常操練備戰。（艾納斯Twitter截圖）

先有停賽疑雲，其後登場招風雨，地標戰連天公都不做美，原來尚有其他問題，就是C朗有可能仍未被註冊。英媒引述《法新社》消息，一名艾納斯職員透露，隊中包括C朗擁有9名外援，比起賽會規定的8人為多。若C朗要上陣，就要先將其中一名球員出售或解約，為C朗騰出空間。

艾納斯內部人士指，原來C朗至今仍未被註冊。（路透社）

C朗在沙特掀起熱潮，場外亦「帶挈」艾納斯成為轉會傳聞常客。C朗加盟後，曾傳出莫迪歷及沙治奧拉莫斯與艾納斯扯上關係，如今再添一人，他與C朗更有淵源。西班牙《馬卡報》指，葡萄牙老將比比是艾納斯的新目標，當C朗初期談判時，已經提及過比比，再加上拉莫斯，昔日的一對皇馬中路拍檔隨時在沙特再度合作。

拉莫斯與比比這一對昔日皇馬中堅拍檔，有望因為C朗而再度走在一起。（資料圖片／Getty Images）

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