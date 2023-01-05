C朗拿度地標戰有阻滯　艾納斯球迷隨時失望而回｜足球熱話

「我是獨一無二的球員，所以我的合約也是獨一無二！」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）登陸沙特阿拉伯後，不止合約，他的地標戰也可能有獨一無二的待遇。英國《每日郵報》指，C朗無望今輪聯賽首度披甲，約28000名為了C朗而購票入場的艾納斯球迷，隨時空歡喜一場。



C朗拿度以自由身加盟沙特阿拉伯的艾納斯（Al-Nassr）後，一舉一動同樣高調。抵達中東後，首度以艾納斯球員身份受訪，C朗已立即賣口乖，「說沙特聯賽差的人只是從未看過沙特聯賽」，並強調自己「唔憂嫁」，不少球會對他有興趣，惟他決定轉戰沙特。

「我是個獨一無二的球員，所以我的合約也是獨一無二。我（在歐洲）已打破所有紀錄，我想在這裏繼續破紀錄。」

C朗加盟沙特艾納斯首場記招 稱「說沙特聯賽差的人只是未看過」

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C朗拿度登場沙特，極受當地球迷歡迎。（路透社）

地標戰有阻滯 首披甲或延至本月底

C朗的中東破紀錄之路，在地標戰已有阻滯。英國《每日郵報》透露，C朗或許無法在今晚（5日）的聯賽中披甲，英格蘭足總早前處罰C朗停賽兩場及罰款5萬鎊，但他在履行罰則前已與曼聯解約。即使C朗離開歐洲球壇，不代表他不用「坐波監」，C朗有可能錯過兩場聯賽，最快在21日才可演地標戰。

艾納斯在主場鬥阿爾泰（Al Ta’ee），原本預料是C朗首仗披甲，28000張門票已經售出，如今球迷們隨時撲個空，未能一睹C朗的風采。

艾納斯球迷想看到C朗的英姿，或許要等一等。（路透社）

受襲母：C朗未曾道歉

C朗在上年4月在愛華頓主場發脾氣，一手拍走一名自閉小球迷的電話，這名球迷的手機損毀，同時手背瘀黑。

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遇襲小球迷Jacob的母親向《每日郵報》透露，C朗至今仍未親口向他們道歉，「他（C朗）從未向我與兒子正式道歉，他在4月時說曾致電過我，全都是謊話。每當他的出現，也對我與兒子造成二次傷害。當他被曼聯與葡萄牙棄用時，大家逐漸了解他是一個怎樣的人，我認為他應該早點掛靴，放我們一條生路。」

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艾迪賀維笑對C朗傳聞

縱然C朗轉戰沙特，但盛傳他與艾納斯的合約條款中列明，若果紐卡素打入歐聯的話，他可以加盟並重返英超。紐卡素主帥艾迪賀維日前領軍鬥阿仙奴前，簡單回應傳聞，「這個消息並不屬實」，隨即為C朗重返英超落閘。

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艾迪賀維否認C朗有機會外借來投的傳聞。（Getty Images）

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