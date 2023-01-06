C朗拿度與女友同住都犯法　沙特開綠燈隨時變特權人士｜足球熱話

即使C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅）轉戰沙特阿拉伯，他依然是各界焦點。C朗未披甲已經一波三折，想不到原來場外都有問題，西班牙傳媒指C朗有機會已經在沙特犯法。



C朗拿度登陸沙特阿拉伯後，風波不斷，原本有望周四（5日）上演地標戰，先後傳出停賽及未註冊的傳聞，該場聯賽最終因天雨關係而延後，稱得上是一波三折。

C朗拿度招風雨 地標戰因天雨關係延期 登陸沙特後一波三折

C朗拿度地標戰有阻滯 艾納斯球迷隨時失望而回｜足球熱話

當C朗登陸沙特後，麻煩事不斷。（Getty Images）

C朗與女友同居都犯法？

C朗的煩惱不止在場上，C朗與女朋友佐真娜有機會已違反沙特阿拉伯的法律。即使二人育有4名子女，但至今仍未註冊結婚，根據沙特的法律，未婚者不能同住，換言之C朗與佐真娜已經犯法。

C朗與女友在沙特同居，隨時已違反當地法律。（路透社）

沙特方面重金禮聘C朗，難道未披甲先惹官非？西班牙《體育報》引述《艾菲通訊社》的消息，當地政府或許「隻眼開﹑隻眼閉」，畢竟C朗是世界上最有名的運動員之一，在世界注視下，沙特政府未必會「落自己面」。

該西媒透露兩名沙特律師確認，當地政府不會刻意執法，讓C朗一家繼續在沙特生活。不過，這條法例對當地的市民依然有效，繼續禁止未婚同居。換言之，C朗拿度將在沙特擁有特權。

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