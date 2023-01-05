英超｜哈利卡尼梅開二度破紀錄　熱刺半場發威4球大勝水晶宮

英超繼續「開快車」，熱刺在世界盃過後仍未打開勝利之門，今仗作客水晶宮，換邊後終於發威，哈利卡尼5分鐘內梅開二度，加上馬特杜靴迪及孫興慜各建一功，最終以4球大勝對手，繼續向前四邁進。



戰畢卡塔爾世界盃後，熱刺彷彿還未回魂，分別賽和賓福特與不敵阿士東維拉，同時跌出前四。主帥干地上仗後更有點發晦氣，稱上季前四衝線是奇蹟。

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卡尼換邊極速梅開二度

熱刺周三（4日）深夜作客鬥水晶宮，主隊守將安達臣一次冷箭，僅僅柱邊出界，是兩軍在上半場最具威脅的射門。換邊初段，熱刺的比列錫左路傳中，哈利卡尼力壓對手頭槌建功，下半場3分鐘先開紀錄，打破缺口，亦是卡尼今季第7個頭槌入球。這名英軍尖刀其後接應拜恩基爾的傳送，一控一射遠柱破網，5分鐘內梅開二度。

哈利卡尼今季累積7個頭槌入球。（Getty Images）

今仗是哈利卡尼第300場英超披甲，累積198個入球，超越名宿舒利亞（Alan Shearer）的196球，成為英超300場入球最多的球員。另外，卡尼至今已為熱刺攻入264個入球，距離球會名宿基夫斯（Jimmy Greaves）所保持的紀錄，只差兩球。

哈利卡尼300場英超累積198球，打破舒利亞的紀錄。（路透社）

哈利卡尼大有可能成為熱刺史上入球王，他賽後坦言盡量不要想太多，否則有反效果，而球隊全取3分比一切重要。主帥干地回應卡尼的紀錄時，留下簡潔但有力的一句，「無謂花太多時間討論這點，卡尼是個世界頂級的射手，他將會破所有入球紀錄。」

熱刺史上入球最多球員：

基夫斯：266球

哈利卡尼：264球

波比史密夫：208球

馬田芝華士：174球



孫興慜破入球荒興奮到模糊

熱刺領先兩球後，繼續努力爭取入球，孫興慜接應卡尼傳送，禁區內射門角度不多，選擇回後予杜靴迪撞射破網。短短4分鐘後，熱刺一次反擊，孫興慜快腳一射，省中對手稍稍改變方向入網，熱刺奠定4球勝局。

孫興慜建功後無比興奮，連臉上的「鬼面罩」也一手丟掉。翻查紀錄，孫興慜對上一個聯賽入球已經是9月中對李斯特城一仗，該仗大演帽子戲法後，即陷入長達3個半月的英超入球荒。「孫仔」如今一吐烏氣，他的招牌影相慶祝動作也重出江湖。

熱刺24分鐘內連轟4球，作客大勝一仗，以33分暫列第5位，與曼聯的差距收窄至兩分，但多踢一場。

孫興慜破荒，興奮到除罩。（路透社）

英超周三深夜賽果：

修咸頓0：1諾定咸森林

列斯聯2：2韋斯咸

阿士東維拉1：1狼隊

水晶宮0：4熱刺

