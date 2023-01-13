NewBalance行山鞋｜搶眼設計GORE-TEX加持　測試防水「絕對領域」

在上年的行山鞋測試，試過New Balance Fresh Foam X Hierro V7，最近這個系列推出了防水款式，並改用更搶眼的撞色設計。加入GORE-TEX防水技術後，這對New Balance山鞋有什麼優點及缺點？馬上穿上山一試。



今次測試的對象是New Balance Fresh Foam X Hierro v7 GTX。（顏銘輝攝）

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行山鞋簡介：

New Balance Fresh Foam X Hierro V7的最大賣點是，擁有Fresh Foam緩震中底，並配上在乾、濕地表現理想的名牌鞋底Vibram Megagrip。鞋頭位置亦有特別加固，保護腳趾。今次的防水系列Fresh Foam X Hierro v7 GTX可說是升級版，在原有Fresh Foam X Hierro V7的功能上，再加入著名的GORE-TEX防水技術，減低入水的機會，盡量保持行山人士腳部乾爽。

New Balance Fresh Foam X Hierro v7 GTX在坊間不少運動用品店有售，還有其他顏色的款式。（顏銘輝攝）

測試感受：

先講外觀，去年測試的Fresh Foam X Hierro V7是以啡色及白色為主色，低調而貼近大自然，但今次的Fresh Foam X Hierro v7 GTX則走搶眼路線，黑色再襯黃、紅兩色，尤其以中底的紅色最奪目。

有Vibram Megagrip，這對鞋的鞋底足以應付大部分香港山野路面。（顏銘輝攝）

Fresh Foam X Hierro v7 GTX與Fresh Foam X Hierro V7幾乎全部性能一樣，鞋頭寬敞，抓地力好，中底不薄但也不太厚，緩震舒適，不算有跑感。故此，今次主要測試新加的GORE-TEX防水技術，以及其透氣能力。

了解Fresh Foam X Hierro V7測試｜平衡緩震與腳感 名牌鞋底加持抓地一流

這次去年的測試過的New Balance Fresh Foam X Hierro V7，沒有GORE-TEX防水的版本。（顏銘輝攝）

GORE-TEX享負盛名，可說是信心保證，但防水是否一滴不漏，更在乎於連接位置的造工，尤其中底與鞋面之間。

穿起這對鞋，將腳放入水中，讓水位覆蓋鞋腳的鞋面。最初幾秒雙腳沒有特別感覺，後來發現有點濕氣，從鞋頭外側的邊緣而來。不過，感覺一直僅維持有點濕氣的水平，沒有惡化入水，GORE-TEX充分顯示其威力。浸在水中一兩分鐘，完全沒有那種「入水了！快伸腳走」的驚惶，穩站在水中，感覺自如，似乎中底與鞋面的接連造工不錯。

這次主要測試這對鞋的防水能力。（顏銘輝攝）

之後，再踩深一點，讓水位覆蓋部分一半鞋舌。支撐到幾秒，接着感覺到鞋舌兩邊入水。就算綁緊鞋帶，水都會慢慢滲進鞋面下與鞋舌之間的位置，之後就會流入鞋內。

水位遮蓋鞋頭，未及鞋舌，沒有入水的情況，不錯！（顏銘輝攝）

這次測試顯示，只要水位維持在鞋頭、沒有上到鞋舌，基本上是完美防水。用間尺度一度，這個「絕對領域」的高度約6厘米。若果水位在6厘米下，不用擔心入水，但一過此高度，就有可能入水。這個並非鞋或者GORE-TEX的問題，始終一對行山鞋的構造有局限，不能完全密封。

當水位觸及鞋舌，才會慢慢入水。（顏銘輝攝）

既然鞋已入水，就輪到測試其透氣快乾能力的時候。上年試過沒有GORE-TEX的款式，鞋內入水乾得幾快，而這次就需要較長時間乾透。雖然GORE-TEX聲稱透氣，但當然不能跟沒有GORE-TEX的同日而語。離開測試地點落山再回到家，感覺鞋內的濕氣也未能盡消，直至翌日早上再穿，才發現乾透了。

除了入水後需要時間乾透，感覺這對鞋會比沒有GORE-TEX的款式較焗腳。

面對尋常水氹，這對鞋都能夠防水。（顏銘輝攝）

總結：

Fresh Foam X Hierro v7 GTX是加強版，擁有強大的防水性能，基本上可以無視水位6厘米以下的水氹。面對山徑上的尋常積水，不用刻意躲避，這對鞋可以做到完美防水。如果不喜歡踩中水氹而濕腳的朋友，這對鞋會是不錯的選擇。不過，防水與快乾始終很難完美兼得，視乎你的個人需要及喜好。